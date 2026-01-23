Punjab Breaking News : ऑपरेशन प्रहार को मिली बड़ी सफलता : डीजीपी

कहा, पहले चरण के तहत 72 घंटे चले ऑपरेशन के दौरान 3256 व्यक्ति काबू, 80 भगोड़े भी किए गिरफ्तार

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में गैंगस्टर को निशाना बनाकर पहली बार चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बारे में जानकारी साझा करते हुए डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि 72 घंटे के ऑपरेशन प्रहार के तहत विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के पंजाब में मौजूद साथियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है।

उन्होंने कहा कि यह तब तक इसी तरह जारी रहेगा जब तक पंजाब से गैंगस्टरों का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को गैंगस्टरों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए डीजीपी पंजाब ने ऑपरेशन प्रहार के नाम से बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की थी। इसके तहत 12,000 पुलिस कर्मियों वाली 2000 से अधिक पुलिस टीमों को पूरे पंजाब में 60 विदेशी गैंगस्टरों के चिन्हित और मैप किए गए ठिकानों पर छापेमारी के लिए तैनात किया गया था।

तीन दिन में इस तरह चला अभियान

तीन दिन चले इस ऑपरेशन के नतीजे साझा करते हुए स्पेशल डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने कहा कि पूरे राज्य में कुल 4871 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 3256 को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने इनके कब्जे से 69 हथियार, 6.5 किलो हेरोइन, 10.5 किलो अफीम, 5092 नशीली गोलियां, 72 किलो भुक्की और 2.69 लाख रुपये की ड्रग मनी भी बरामद की है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पुलिस टीमों ने 80 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है और 25 एहतियातन गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

उम्मीद से ज्यादा सफल रहा अभियान

स्पेशल डीजीपी ने बताया कि 72 घंटे चला यह ऑपरेशन उम्मीदों से कहीं अधिक सफल रहा और इसके शानदार परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन प्रहार गैंगस्टरों को लॉजिस्टिक्स, वित्तीय और संचार नेटवर्क में सहायता देने वालों के खिलाफ एक सर्जिकल और खुफिया कार्रवाई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि गैंगस्टरां ते वार अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब गैंगस्टरों से मुक्त नहीं हो जाता।

नागरिकों से संगठित अपराध के खिलाफ अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से लोग गुप्त रूप से वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में सूचना दे सकते हैं और अपराध व आपराधिक गतिविधियों की जानकारी साझा कर सकते हैं।