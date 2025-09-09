Operation Ganga Movie: रूस-यूक्रेन युद्ध की सच्चाई पर बनेगी फिल्म, जॉन अब्राहम दिखाएंगे Operation Ganga का जज्बा

Mohit Saini
Operation Ganga Movie: रूस-यूक्रेन युद्ध की सच्चाई पर बनेगी फिल्म, जॉन अब्राहम दिखाएंगे Operation Ganga का जज्बा

Operation Ganga Movie, आज समाज, नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम का वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित फिल्मों की ओर रुझान बढ़ता दिख रहा है। परमाणु: द स्टोरी ऑफ़ पोखरण, बाटला हाउस और द डिप्लोमैट के बाद, जॉन इन दिनों मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की बायोपिक की शूटिंग में व्यस्त हैं।

अब, रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि करती हैं कि जॉन एक बार फिर ‘द डिप्लोमैट’ के निर्देशक शिवम नायर के साथ असाधारण ऑपरेशन गंगा पर आधारित एक फिल्म के लिए काम करने के लिए तैयार हैं।

ऑपरेशन गंगा क्या था?

2022 में, जब रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ा, तो हज़ारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फँस गए थे। भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षित घर लाने के लिए देश के सबसे बड़े निकासी अभियानों में से एक, ऑपरेशन गंगा शुरू किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार, फरवरी और मार्च 2022 के बीच, 90 विशेष उड़ानों के माध्यम से 18,282 भारतीय नागरिकों को बचाया गया।

जॉन इसमें अभिनय और निर्माण करेंगे

करीबी सूत्र अभिनेता ने खुलासा किया कि जॉन न केवल इस फिल्म में अभिनय करेंगे, बल्कि इसका निर्माण भी करेंगे। फिल्म का प्री-प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और अगले साल शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट का निर्देशन शिवम नायर करेंगे, जो जॉन की प्रभावशाली फिल्मोग्राफी में एक और दमदार, वास्तविकता से प्रेरित ड्रामा जोड़ देगा।

जॉन की देशभक्ति से जुड़ी फ़िल्में

इस साल, जॉन दो दमदार फिल्मों – द डिप्लोमैट और तेहरान में नज़र आए, जो दोनों ही सच्ची घटनाओं और देशभक्ति पर आधारित हैं। द डिप्लोमैट बॉक्स-ऑफिस पर सफल रही, और अब दोनों फ़िल्में दुनिया भर के दर्शकों के लिए नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हैं। ऑपरेशन गंगा के साथ, जॉन अब्राहम एक बार फिर साहस, कूटनीति और भारत की मानवीय शक्ति की एक सशक्त कहानी को रूपहले पर्दे पर लाने के लिए तैयार हैं।

