OpenAI: ओपनएआई ने लांच किए दो नए ओपन-वेट एआई मॉडल

लैपटॉप-कंप्यूटर पर चलाए जा सकेंगे

OpenAI (आज समाज) नई दिल्ली: एआई के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ओपन एआई ने दो नए ओपन-वेट लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किए हैं। खास बात यह है कि ये मॉडल पर्सनल कंप्यूटर जैसे लोकल डिवाइस पर भी आसानी से चलाए जा सकते हैं। ओपन-वेट लैंग्वेज मॉडल GPT-OSS-120B और GPT-OSS-20B उन्नत तर्कशक्ति में दक्ष हैं।

इन मॉडलों के पैरामीटर्स यानी भार पूरी तरह से ओपन हैं, जिससे डेवलपर्स इन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि OpenAI ने अभी तक अपने इन मॉडलों की तुलना अन्य ओपन-सोर्स AI मॉडल्स जैसे DeepSeek-R1 से नहीं की है। हालांकि, प्रदर्शन के लिहाज से कंपनी का दावा है कि ये मॉडल कई मोर्चों पर शानदार साबित हो रहे हैं।

GPT-OSS-120B को GPU आधारित सेटअप्स के लिए किया गया डिजाइन

GPT-OSS-120B को GPU आधारित सेटअप्स के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि GPT-OSS-20B इतना हल्का है कि यह पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी चलाया जा सकता है। दोनों मॉडल टेक्स्ट ओनली डाटासेट पर प्रशिक्षित हैं, जिनमें विज्ञान, गणित, तकनीकी ज्ञान और कोडिंग शामिल है। ये मॉडल प्रतियोगी परीक्षा, हेल्थ सेक्टर और टेक्निकल सवालों में बेहतरीन रिजल्ट देते हैं।

AWS पर भी मिलेगा एक्सेस

OpenAI ने बताया कि ये दोनों मॉडल अब AWS Bedrock प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। हालांकि AWS और OpenAI के बीच हुई साझेदारी की डील को लेकर ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। साथ ही, कंपनी नॉर्वे में अपना पहला यूरोपीय डाटा सेंटर भी स्थापित कर रही है। OpenAI की वर्तमान वैल्यू करीब 300 अरब डॉलर (लगभग 26,000 अरब रुपये) मानी जा रही है।