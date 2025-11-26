Haryana News: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कल 2 घंटे ओपीडी रहेंगी बंद

लंबित मांगों को लेकर डॉक्टरों ने किया पेन-डाउन हड़ताल पर जाने का फैसला

Haryana News, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कल यानी की 27 नवंबर को डॉक्टर 2 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद रहेंगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने राज्य कार्यकारिणी की देर शाम हुई आॅनलाइन बैठक में हड़ताल करने का फैसला लिया। एसोसिएशन का कहना है कि डॉक्टरों की मांगे पिछले काफी समय से लंबित है। सरकार का ध्यान डॉक्टरों की मांगों ओर लाने के लिए पेन-डाउन हड़ताल करने का फैसला किया है।

कल सुबह 9 बजे से 11 बजे तक प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। इससे पहले डॉक्टरों ने मंगलवार को ओपीडी बंद करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुरुक्षेत्र दौरे के मद्देनजर हड़ताल स्थगित कर दी गई। एचसीएमएसए के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजेश ख्यालिया ने बताया कि आपातकालीन, प्रसव कक्ष और आॅपरेशन को छोड़कर सभी ओपीडी सेवाएं स्थगित रहेंगी।

एसएमओ पर सीधी भर्ती रोक की मांग

राजेश ख्यालिया ने बताया कि एसोसिएशन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती पर तत्काल रोक लगाने और संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (एसीपी) संरचना जारी करने की मांग कर रही है, जिसे सीएम ने मंजूरी दे दी है, लेकिन वित्त विभाग के पास लंबित है।

विज ने दिया था सीधी भर्ती नहीं करने का आश्वासन

ख्यालिया ने बताया कि 3 जून 2021 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेश दिया था कि एसएमओ की सीधी भर्ती नहीं की जाएगी और मौजूदा डॉक्टरों को पदोन्नति के अवसर दिए जाएंगे। अब सरकार एसएमओ की सीधी भर्ती करने की योजना बना रही है।

संशोधित एसीपी ढांचे को अधिसूचित करने में देरी पर जताई चिंता

एसोसिएशन ने संशोधित एसीपी ढांचे को अधिसूचित करने में देरी पर भी चिंता जताई, जिससे उनका वेतनमान मौजूदा 8,700 रुपए से बढ़कर 9,500 रुपए हो जाएगा, जिससे वे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के बराबर हो जाएंगे।

ये भी पढ़ें: हरियाणा में उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, हिसार रहा सबसे ठंडा