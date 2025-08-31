Sports create a healthy and disciplined India : खेलों से ही बनेगा स्वस्थ और अनुशासित भारत : कृष्ण पाल गुर्जर

By
Sandeep Singh
-
0
69
Only sports can create a healthy and disciplined India Krishan Pal Gurjar
सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर में आयोजित साइक्लोथॉन यात्रा में हिस्सा लेते हुए।

  •  मेजर ध्यानचंद जयंती पर भव्य साइक्लोथॉन का आयोजन, युवाओं को खेलों से जुडऩे और नशा मुक्त समाज का दिया संदेश

Faridabad News(आज समाज नेटवर्क)फरीदाबाद। हॉकी के जादूगर और भारत रत्न मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर से एक भव्य साइक्लोथॉन यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा प्रात: 10 बजे आरंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाडिय़ों, समाजसेवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिकों ने भाग लिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोडऩा, फिटनेस की महत्ता को रेखांकित करना और नशा जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश देना रहा। इस अवसर पर भारत सरकार में केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने न केवल कार्यक्रम में शिरकत की, बल्कि स्वयं भी साइक्लोथॉन यात्रा में भाग लेकर युवाओं को प्रेरित किया। उनके साथ बडख़ल विधायक धनेश अदलखा, एनआईटी फरीदाबाद विधायक सतीश कुमार फागना भी मौजूद रहे।

यदि युवा खेलों से जुड़ेंगे तो उनका जीवन अनुशासित बनेगा और वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहेंगे

केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि युवा राष्ट्र की रीढ़ हैं। यदि युवा खेलों से जुड़ेंगे तो उनका जीवन अनुशासित बनेगा और वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहेंगे। खेल केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक मजबूती और सकारात्मक सोच भी प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संकल्प है कि देश और प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है, और इस दिशा में युवाओं की भागीदारी सबसे अहम है।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल तथा बल्लभगढ़ से सोहनपाल छोकर, डीसी विक्रम सिंह, एडीसी सतबीर मान, एसडीएम अमित कुमार, प्रधान जिला परिषद विजय, खेल अधिकारी आशा, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी से बिजेंद्र सोरोत, मारवाड़ी युवा मंच प्रदेश अध्यक्ष विमल खंडेलवाल, जय सेवा फाउंडेशन से शाखा अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्तिगण मौजूद रहे।

यह भी पढ़े:- Faridabad News : किसान की मर्जी के बिना किसी की भूमि का नहीं होगा अधिग्रहण : कृष्ण पाल गुर्जर