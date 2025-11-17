किसान फसलडॉटहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पोर्टल या नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर करा सकते हैं पंजीकरण

Haryana News, (आज समाज), चण्डीगढ़ : हरियाणा सरकार के आदेशानुसार अब खाद (यूरिया, डी.ए.पी, एन.पी.के इत्यादि) सिर्फ उन्ही किसानों को मिलेगा जिन किसानों ने अपनी फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण किया हुआ है। उन्होंने कहा की मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल विगत 9 अक्टूबर 2025 से खुला हुआ है। जिन भी किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है वह अपनी फसल का पंजीकरण पोर्टल पर करवा सकते है।

सभी जिला के किसानों से अपील

हरियाणा कृषि विभाग ने प्रदेश के सभी जिला के किसानों से अपील की कि जिन भी किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है वह अपनी फसल का पंजीकरण पोर्टल पर करवा सकते है। बिना पंजीकरण वाले किसानों को खाद सहकारी व गैर सहकारी संस्थाओं के द्वारा नहीं दिया जायेगा।

नजदीकी अटल सेवा केन्द्र पर जाकर करा सकते है अपनी फसल का पंजीकरण

मेरी फसल मेरा व्यौरा पोर्टल फसलडॉटहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर पंजीकरण होगा। किसान इस पोर्टल पर स्वयं या नजदीकी अटल सेवा केन्द्र पर जाकर अपनी फसल का पंजीकरण करा सकते है। किसी भी किसान को पंजीकरण संबंधित समस्या आती है तो वह कृषि विभाग के ब्लॉक अथवा जिला कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में आकर संपर्क कर सकते है।

ये भी पढ़ें: Anil Vij Lashed Out At Mehbooba Mufti’s Statement : पलटवार करते हुए बोले – ‘यह उग्रवाद की मां है, जो उग्रवाद का समर्थन कर रही’

ये भी पढ़ें: Sheikh Hasina Dhaka Violence: शेख हसीना को फांसी की सजा से ढाका में बवाल, हालात काबू से बाहर