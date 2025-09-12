Women ODI World Cup 2025 : महिला विश्व कप में केवल महिला अंपायर ही होंगी शामिल

Harpreet Singh
आईसीसी ने की पैनल की घोषणा, पहली बार पूरे टूर्नांमेंट में केवल महिला अंपायर ही देंगे फैसला

Women ODI World Cup 2025 (आज समाज), खेल डेस्क : इस माह के अंत में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहे महिला एक दिवसीय विश्व कप में इस बार आईसीसी ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी मैचों के दौरान अंपायरिंग के लिए केवल महिला अंपायर ही नियुक्त किए हैं। यह पहला अवसर होगा जब किसी बड़े टूर्नामेंट में अंपारिंग पैनल में केवल महिला अंपायर ही शामिल होंगे।

30 सितंबर को होगी टूर्नामेंट की शुरुआत

टूर्नामेंट की शुरुआत 30 सितंबर को गुवाहाटी में संयुक्त मेजबानों भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले से होगी। अंपायरिंग पैनल में पूर्व भारतीय खिलाड़ी वृंदा राठी, एन जननी और गायत्री वेणुगोपालन को भी जगह मिली है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पहली महिला मैच रेफरी जीएस लक्ष्मी चार सदस्यीय मैच रेफरी पैनल का हिस्सा होंगी। आईसीसी ने कहा कि क्लेयर पोलोसेक, जैकलीन विलियम्स और सू रेडफर्न की तिकड़ी अपने तीसरे महिला विश्व कप में अंपायरिंग करेगी। लॉरेन एजेनबैग और किम कॉटन दूसरी बार विश्व कप का हिस्सा होंगी।

भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा साबित होगा निर्णय

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि मैच अधिकारियों के पैनल में सिर्फ महिला अधिकारियों का शामिल होना न केवल एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि क्रिकेट में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी की अटूट प्रतिबद्धता का एक सशक्त प्रतिबिंब भी है। उन्होंने कहा कियह प्रतीकात्मक इशारे से कहीं आगे जाता है। यह दृश्यता, अवसर और सार्थक रोल मॉडल के निर्माण के बारे में है जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित कर सकें।’ कोलंबो सहित पांच स्थानों पर आठ टीमें इस टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यह टूर्नामेंट दो नवंबर को समाप्त होगा।

