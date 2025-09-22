Farmers Protest : 14 गांवों के पैक्स पर मात्र 1400 बैग पहुंचे, उग्र किसानों ने जमकर नारेबाजी की

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क) बाढड़ा। उपमंडल क्षेत्र में रबी सीजन की फसलों की बिजाई का समय ज्यों ज्यों नजदीक आ रहा है किसानों में डीएपी खाद व बीज पाने के लिए धेर्य जवाब देने लगा है और खाद बिक्री केन्द्रों पर भारी भीड़ पहुंच जाती है जिससे किसानों व बिक्री अधिकारियों में जुतमपैजार होना आम बात हो गई है। क्षेत्र के 14 गांवों के लिए संचालित कारी धारणी पैक्स केन्द्र पर सोमवार को ज्योंही 1400 बैग पहुंचे तो सभी गांवों के आठ सौ से एक हजार किसानों की भारी भीड़ पहुंच गई और सुबह पांच बजे से शाम तक धक्कामुक्की के बीच पहले टोकन वितरण कर उनको शाम तक पहले दो दो व फिर एक बैग देकर जल्द ही और खाद आने की बात कहकर किसानों को शांत किया। खाद मिलने से वंचित रहे किसानों ने सरकार व प्रशासन पर खाद बिक्री में जमकर गोलमाल करन का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की।

क्षेत्र के गांव कारी प्राथमिक सहकारी समिति से गांव कारीदास, कारी धारणी, कारी रुपा, कारी मोद, गोपी, पंचगावां, काकड़ौली हुक्मी, द्वारका इत्यादि लगभग 14 गांवों के किसानों को खाद बीज मुहैया करवाने की जिम्मेवारी दी गई है लेकिन यहां पर मात्र पांच सौ बैगों की ही आपूर्ति होने के बाद आज ज्योंही 1400 बैगों की आपूर्ति पहुंची तो किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। विकास कुमार, आनंद, रमेश कुमार, रामकिशन, सूबेसिंह, होशियार सिंह इत्यादिे किसानों ने बताया कि अब तक कम से कम बीस हजार बैग आपूर्ति की जरुरत थी लेकिन मात्र दो हजार बैगों के नहीं आने से किसानों का सब्र का बांध टूट गया और वह पहले खाद पाने के लिए सुबह से ही लंबी लंबी लाईनें लगाकर खड़े हो गए और ज्योंही टोकन देने की शुरुआत हुई तो किसानों में अफरा तफरी मच गई।

खाद बिक्री में जुटे अधिकारियों ने गांव के सरपंचों को बुलाकर सभी को अनुशासित तरीके से शाम तक आधार कार्ड के आधार पर पहले दो दो व फिर एक एक टोकन वितरण कर किसानों को शाम तक डीएपी उपलब्ध करवाई। दी केन्द्रिीय सहकारी बैंक चेयरमैन सुधीर चांदवास ने बताया कि जिले में डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है और पहले सरसों व फिर गेहूं बिजाई के समय सभी को डीएपी मिलेगी।

युवा किसान संदीप सांगवान, सरपंच बलजीत सिंह, सुरेश साहब, सूबेदार महिपाल स्वामी, राजेश सरपंच, बंसीलाल, विकास बांगड़वा, नवीन डाडमा इत्यादि क्षेत्र के किसानों ने बताया कि उनके क्षेत्र में खरीफ सीजन की कपास, ग्वार व बाजरे की फसलें पूरी तरह खराबें की भेंट चढ गई थी जिसके बाद किसानों ने जल्दी जल्दी खेतों को खाली कर दिया है और अब सभी रेतीले क्षेत्र में अगेती सरसों की जुटाई में जुटे हैं लेकिन उनको मौजूदा समय में डीएपी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। 14 गांवों को अब तक मात्र दो हजार बैगों की भी आपूर्ति नहीं होना किसानों के साथ भद्दा मजाक है और जल्द ही आपूर्ति नहीं की गई तो किसान सडक़ों पर उतरने को मजबूर होंगे।

