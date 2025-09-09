NMMS Haryana Scholarship: राष्ट्रीय साधन सह पात्रता छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आॅनलाइन पंजीकरण शुरू, 9वीं से 12वीं तक हर महीने मिलेगी 1000 रुपए की स्कॉलरशिप

आवदेन करने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर, 30 नवंबर को होगी परीक्षा

NMMS Haryana Scholarship, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में 9वीं से लेकर 9वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को हर महीने 1000 रुपए स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे, जिसके लिए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय साधन सह पात्रता छात्रवृत्ति परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने आॅनलाइन आवदेन मांगे है। 8 सितंबर आॅनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुके है।

इच्छुक विद्यार्थी 15 अक्तूबर 2025 तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को होगा। एनएमएमएस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 1000 रुपये और वार्षिक 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह राशि कक्षा 9 से 12वीं तक मिलेगी। यानी कि विद्यार्थी कुल मिलाकर चार वर्षों में 48,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए शुरू की गई छात्रवृत्ति योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से वर्ष 2008 में राष्ट्रीय साधन सह पात्रता छात्रवृत्ति की केंद्र स्तर पर शुरूआत की गई थी। ये छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए बनाई गई है। सालाना 12 हजार रुपये की राशि प्रदान कर इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

पात्रता मानदंड

यह छात्रवृत्ति योजना केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो इस समय कक्षा 8 में पढ़ाई कर रहे हैं। चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक मिलेगा। योजना के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय 3.30 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परीक्षा का समय

परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से लगभग 10 दिन पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।