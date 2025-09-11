Online Gaming Bill 2025: बंद हुए पेड कॉन्टेस्ट, इस तरह निकालें Dream11 वॉलेट का पैसा

Online Gaming Bill 2025, आज समाज, नई दिल्ली: भारतीय संसद ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित किया है, जिससे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में एक बड़ा बदलाव आया है। नए कानून के तहत, ड्रीम11, एमपीएल और ज़ूपी जैसे रियल-मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म अब भारत में पेड कॉन्टेस्ट आयोजित नहीं कर पाएँगे।

बिल में स्पष्ट किया गया है: नियमों का उल्लंघन करने पर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना और यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। इस फैसले के बाद, रियल-मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म ने उपयोगकर्ताओं को इन बदलावों के बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है।

फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स के सबसे बड़े नामों में से एक, ड्रीम11 ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उपयोगकर्ता अब रियल-मनी कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले सकते। लेकिन एक राहत की बात यह है कि उपयोगकर्ताओं के खातों में पहले से मौजूद कोई भी पैसा वापस कर दिया जाएगा।

Dream11 ने पेड कॉन्टेस्ट बंद किए

X पर हाल ही में दिए गए एक बयान में, ड्रीम11 ने खुलासा किया कि 22 अगस्त से सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए गए हैं। अब यह प्लेटफ़ॉर्म केवल मुफ़्त ऑनलाइन सोशल गेम्स ही होस्ट करेगा।

कंपनी ने अपने 18 साल के सफ़र पर भी प्रकाश डाला और कहा: ड्रीम11 की शुरुआत एक स्पोर्ट्स-टेक कंपनी के रूप में हुई थी जिसका उद्देश्य भारत में फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स को लोकप्रिय बनाना था। पिछले कुछ वर्षों में, यह देश का सबसे बड़ा फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफ़ॉर्म बन गया है। कंपनी ने हमेशा भारतीय कानूनों का सम्मान किया है और नए गेमिंग नियमों का पूरी तरह से पालन करेगी।

Dream11 से अपना पैसा कैसे निकालें

कई उपयोगकर्ताओं के ड्रीम11 वॉलेट में अभी भी पैसे बचे हैं, जिससे वे चिंतित हैं। अच्छी खबर यह है कि अपना पैसा वापस पाना आसान है। यहाँ चरण-दर-चरण प्रक्रिया दी गई है:

ड्रीम11 ऐप खोलें और प्रोफ़ाइल आइकन पर क्लिक करें।

मेरा बैलेंस सेक्शन में जाएँ और जीत चुनें।

“तुरंत निकासी” विकल्प पर टैप करें।

अंत में, अपने वॉलेट बैलेंस को सीधे अपने लिंक किए गए बैंक खाते में ट्रांसफर करने के लिए “निकासी” बटन दबाएँ।

आपको रिफंड कब मिलेगा?

कंपनी के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जमा राशि 29 अगस्त तक वापस कर दी जाएगी। सभी जीत भी निकासी योग्य जीत के रूप में ट्रांसफर की जाएँगी। हालाँकि, ध्यान दें कि डिस्काउंट बोनस और पॉइंट्स को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हें 23 अगस्त को बंद कर दिया गया था।

इसके साथ ही, ड्रीम11 ने अपने उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि उनके पैसे सुरक्षित हैं और उन्हें तुरंत वापस कर दिया जाएगा, भले ही वह नए कानून के तहत असली पैसे वाली प्रतियोगिताओं से दूर जा रहा हो।