Online Gaming Apps: 10,000 करोड़ रुपए का खेल खत्म! गेमिंग ऐप बैन से हिला विज्ञापन बाज़ार 

Online Gaming Apps, (आज समाज), नई दिल्ली: फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर और रम्मी जैसे रियल-मनी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के भारत सरकार के फैसले से अब विज्ञापन उद्योग में हड़कंप मच गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस कदम से वार्षिक विज्ञापन राजस्व में ₹10,000 करोड़ से ज़्यादा की कमी आ सकती है, जो इस क्षेत्र को वर्षों तक परेशान कर सकता है।
Dream 11 ने टीम इंडिया के प्रायोजक के रूप में अपना नाम वापस लिया
इसका असर तुरंत हुआ—फैंटेसी गेमिंग की दिग्गज कंपनी ड्रीम11 ने बीसीसीआई को सूचित किया कि वह टीम इंडिया के साथ अपने टाइटल स्पॉन्सरशिप सौदे को नवीनीकृत नहीं करेगी। कंपनी ने 2023 में ₹358 करोड़ का तीन साल का सौदा किया था।
आईपीएल और सोशल मीडिया पर भी पड़ेगा असर
अब तक, ड्रीम11, एमपीएल और रम्मीकल्चर जैसे प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को हासिल करने और उन्हें बनाए रखने के लिए खेल लीग, ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर भारी खर्च करते थे। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट, आईपीएल, इस विज्ञापन खर्च का सबसे बड़ा लाभार्थी था। अब वह पाइपलाइन सूख गई है।
नया कानून
सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट, 2025 लागू किया है, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जहाँ उपयोगकर्ता पैसे वाले गेम खेलने के लिए प्रवेश शुल्क देते हैं।
विज्ञापन उद्योग को भारी नुकसान
डेंट्सू की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का विज्ञापन बाज़ार इस साल 15.9 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद थी। लेकिन सिर्फ़ गेमिंग पर प्रतिबंध से ही राजस्व में 7.5% या उससे ज़्यादा की गिरावट आ सकती है।
मैडिसन वर्ल्ड के सीईओ विनय हेगड़े ने चेतावनी दी:“असली पैसे वाले खेलों के प्रचार पर प्रतिबंध से खेल विज्ञापन और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। उद्योग को विज्ञापन खर्च में लगभग ₹10,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है, और बीसीसीआई से लेकर फ्रैंचाइज़ी तक, हर कोई अब नए विकल्पों की तलाश में होगा।”
कौन भरेगा कमी?
विज्ञापन एजेंसियाँ अब प्रायोजन की कमी को पूरा करने के लिए FMCG, ई-कॉमर्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर नज़र गड़ाए हुए हैं। आरएमजी के पैसे के परिदृश्य से बाहर होने के साथ, इन उद्योगों के पास प्रायोजन वार्ताओं में अचानक अधिक सौदेबाजी की शक्ति आ गई है।
अभियान स्थगित
अनिश्चितता ने मार्केटिंग अभियानों को पहले ही रोक दिया है। प्रभावशाली एजेंसी कॉन्फ्लुएंसर के उपाध्यक्ष चैतन्य रथ ने कहा: “हमने कुछ अभियानों को तब तक के लिए रोक दिया है जब तक सरकार स्पष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं करती। सभी स्पष्टता का इंतज़ार कर रहे हैं।”
अनिश्चितता में गेमिंग कंपनियाँ
गेमिंग कंपनियाँ स्वयं असमंजस में हैं। एक प्रमुख फर्म के वरिष्ठ कार्यकारी ने स्वीकार किया,”हमें नहीं पता कि हमारे व्यवसाय मॉडल में बदलाव से मदद मिलेगी या पिछले संचालन स्वतः ही हमें अयोग्य घोषित कर देंगे। जब तक स्पष्टता नहीं आती, हम विज्ञापन नहीं कर सकते।”
क्या छद्म विज्ञापन वापसी करेंगे?
उद्योग के जानकारों का मानना है कि गेमिंग कंपनियाँ अब छद्म विज्ञापन अपना सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे शराब और तंबाकू ब्रांड करते हैं। हेगड़े ने कहा, “इसका तात्कालिक परिणाम यह होगा कि भारत के कुछ सबसे बड़े खेल आयोजनों पर सीधा असर पड़ेगा।
