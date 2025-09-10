Online Fraud : ऑनलाइन फ्रॉड मामले में दो गिरफ्तार

Online Fraud(आज समाज) जींद। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड मामले में राजस्थान निवासी दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना साइबर क्राईम जींद के प्रबंधक निरीक्षक कुलदीप सिंह ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि दालमवाला निवासी संजय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसे टेलीग्राम और सोशल प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रमोशन का ऑपुर देकर धोखाधड़ी की गई।

शिकायतकर्ता ने विभिन्न खातोंcyber और यूपीआई आईडी में कुल एक लाख 80 हजार रुपये की राशि जमा करवाई थी लेकिन जब लगातार और रुपये जमा करने की मांग की गई तो पीडि़त को ठगी का अहसास हुआ और उसने इसकी शिकायत साइबर क्राइम जींद पुलिस को दी मामले की गहन जांच के दौरान पता चला कि रकम अलग-अलग बैंकों के खातों में ट्रांसफर की गई थी ।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का निवेश या लेन-देन करते समय बरतें सतर्कता

पुलिस ने ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट, केवाईसी और संबंधित बैंक खातों का रिकार्ड कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जांच के दौरान खाताधारक राजस्थान के जिला डिडवाना निवासी अशरफ अली को गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से दो हजार रुपये बरामद किए गए। आरोपित अशरफ अली से पूछताछ में नौशाद का नाम सामने आने पर नौशाद वासी तोषिणा (राजस्थान) को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने आम जनता से अपील की कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का निवेश या लेन-देन करते समय सतर्कता बरतें और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाना पुलिस को दें।

यह भी पढ़े : Drug Suppliers Arrested : छह चरस स्पलायर तथा खरीदार चढ़े पुलिस हत्थे