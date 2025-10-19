ONGC Apprentice Recruitment 2025 : ONGC ने जारी की अपने 2700 अपरेंटिस पदों की आधिकारिक सूचना

ONGC Apprentice Recruitment 2025 : अगर आप भी करना चाहते हो अपरेंटिस तो आपको बता दे की ये खबर आपके लिए ख़ास हो सकती है क्यूंकि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) ने अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के तहत पूरे भारत में अलग-अलग वर्क सेंटर पर अप्रेंटिस की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन Advt. No. ONGC/APPR/1/2025, तारीख 16 अक्टूबर 2025 जारी किया है। ONGC, एक “महारत्न” पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और भारत की फ्लैगशिप एनर्जी कंपनी, अलग-अलग सेक्टर — नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न और सेंट्रल के तहत अपने 25 वर्क सेंटर पर 2743 अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए योग्य उम्मीदवारों से एप्लीकेशन मंगा रही है।

ONGC अपरेंटिस भर्ती 2025 अवलोकन

संगठन: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC)

विज्ञापन संख्या: ONGC/APPR/1/2025

पद का नाम: अप्रेंटिस

कुल रिक्तियां: 2743 पद

प्रशिक्षण अवधि: 12 महीने

नौकरी का प्रकार: अप्रेंटिसशिप

आवेदन का तरीका: ऑनलाइन

अधिसूचना तिथि: 16 अक्टूबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि:06 नवंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट: www.ongcapprentices.ongc.co.in / www.ongcindia.com

ONGC अपरेंटिस भर्ती 2025 आयु सीमा

कम से कम उम्र: 18 साल

ज़्यादा से ज़्यादा उम्र: 24 साल (06 नवंबर 2025 तक)

कैंडिडेट का जन्म 06.11.2001 और 06.11.2007 के बीच होना चाहिए

उम्र में छूट

SC/ST: 5 साल

OBC (नॉन-क्रीमी लेयर): 3 साल

PwBD: 10 साल (SC/ST के लिए 15 साल और OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल तक)

ONGC अपरेंटिस भर्ती 2025 स्टाइपेंड (मासिक वेतन)

स्नातक प्रशिक्षु बी.ए. / बी.कॉम / बी.एससी / बी.बी.ए. / बी.ई. / बी.टेक. Rs.12,300/-

तकनीशियन प्रशिक्षु इंजीनियरिंग में डिप्लोमा Rs.10,900/-

ट्रेड प्रशिक्षु (10वीं/12वीं) 10वीं/12वीं उत्तीर्ण Rs.8,200/-

ट्रेड प्रशिक्षु (आईटीआई – 1 वर्ष) आईटीआई (1 वर्ष) Rs.9,600/-

ट्रेड प्रशिक्षु (आईटीआई – 2 वर्ष) आईटीआई (2 वर्ष) Rs.10,560/-

ONGC अपरेंटिस भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

दस्तावेजों का सत्यापन

चिकित्सा परीक्षण

कैसे करें ONGC अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन

पसंदीदा ONGC वर्क सेंटर के लिए अपनी एलिजिबिलिटी और डोमिसाइल चेक करें।

अपने ट्रेड पर लागू स्कीम के अनुसार ऑनलाइन रजिस्टर करें:

NAPS (ट्रेड्स 1–29): https://apprenticeshipindia.gov.in

NATS (ट्रेड्स 30–39): https://nats.education.gov.in

सिर्फ़ एक वर्क सेंटर और एक ट्रेड के लिए अप्लाई करें।

रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी रखें।

रिजल्ट www.ongcapprentices.ongc.co.in पर पब्लिश किए जाएंगे।

