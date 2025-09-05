OnePlus Pad 3 की धांसू एंट्री, पावरफुल बैटरी, तगड़ा प्रोसेसर और स्टाइलिश लुक्स

OnePlus Pad 3, आज समाज, नई दिल्ली: वनप्लस ने आधिकारिक तौर पर अपना फ्लैगशिप टैबलेट – वनप्लस पैड 3 लॉन्च कर दिया है, जिसकी बिक्री भारत में 5 सितंबर से शुरू होगी। यह डिवाइस दो रंगों – स्टॉर्म ब्लू और फ्रॉस्टेड सिल्वर – में उपलब्ध है और वनप्लस इंडिया वेबसाइट और प्रमुख रिटेल आउटलेट्स पर कई स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है।

कीमत और उपलब्धता

वनप्लस पैड 3 के बेस मॉडल, जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज है, की कीमत ₹47,999 है। 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले उच्चतर वेरिएंट की कीमत ₹52,999 है। विशेष बैंक ऑफ़र के साथ, खरीदार पैड 3 को ₹42,999 की प्रभावी शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। लॉन्च ऑफ़र के तहत, वनप्लस वनप्लस स्टाइलो 2 स्टाइलस और एक फोलियो केस भी मुफ़्त में दे रहा है।

मुख्य विशेषताएँ

डिस्प्ले

144Hz रिफ्रेश रेट, 540Hz टच सैंपलिंग रेट, 600 निट्स ब्राइटनेस और TÜV रीनलैंड आई केयर 4.0 सर्टिफिकेशन के साथ एक बड़ा 13.2-इंच 3.4K LCD टचस्क्रीन (2400 × 3392 पिक्सल)। स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 89.3% है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 7:5 है।

प्रोसेसर

हाई-एंड ग्राफ़िक्स परफॉर्मेंस के लिए एड्रेनो 830 GPU के साथ नवीनतम स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट द्वारा संचालित।

सॉफ्टवेयर: Android 15 पर आधारित OxygenOS 15 पर चलता है।

कैमरा

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा।

ऑडियो

बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए इमर्सिव 8-स्पीकर सेटअप।

कनेक्टिविटी

वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4 और USB टाइप-C को सपोर्ट करता है।

बैटरी

80W SuperVOOC फ़ास्ट चार्जिंग के साथ 12,140mAh की विशाल बैटरी। कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ़ 92 मिनट में 1% से 100% तक पूरी तरह चार्ज हो जाती है और एक बार चार्ज करने पर 72 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम देती है। वनप्लस पैड 3 बेहतरीन परफॉर्मेंस, आकर्षक डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है, जो इसे बाज़ार में मौजूद सबसे शक्तिशाली एंड्रॉइड टैबलेट में से एक बनाता है।