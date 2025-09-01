OnePlus Pad 3 का धमाकेदार लॉन्च, मिलेगी तगड़ी परफॉर्मेंस और जबरदस्त AI फीचर्स

OnePlus Pad 3, (आज समाज), नई दिल्ली: वनप्लस ने भारत में अपना टैबलेट वनप्लस पैड 3 की बिक्री की तारीख की आधिकारिक घोषणा कर दी है। जून में वनप्लस 13s के साथ पहली बार प्रदर्शित होने के बाद, कंपनी ने अब तक इसकी उपलब्धता को गुप्त रखा था।

वनप्लस पैड 3, 5 सितंबर को दोपहर 12 बजे से कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और रिटेल स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यह दो स्टोरेज वेरिएंट – 12GB रैम + 256GB और 16GB रैम + 512GB – में उपलब्ध है, साथ ही दो रंग विकल्पों में उपलब्ध है: फ्रॉस्टेड सिल्वर और स्टॉर्म ब्लू। हालाँकि इसकी सटीक कीमत लॉन्च के समय ही बताई जाएगी, लेकिन इसकी कीमत लगभग ₹45,000-₹50,000 होने की उम्मीद है।

इमर्सिव डिस्प्ले और फ्लैगशिप परफॉर्मेंस

इस टैबलेट में 144Hz रिफ्रेश रेट और 600 निट्स पीक ब्राइटनेस वाला विशाल 13.2-इंच 3.4K LCD डिस्प्ले है, जो इसे मनोरंजन और उत्पादकता दोनों के लिए आदर्श बनाता है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और एड्रेनो 830 GPU है, जो 120fps पर समर्थित गेम चलाने में सक्षम है।

सॉफ्टवेयर और AI अनुभव

OxygenOS 15 (Android 15) पर चलने वाला, OnePlus Pad 3, Google के नवीनतम AI टूल जैसे Gemini और Circle to Search के साथ-साथ OnePlus के अपने AI सूट जैसे AI ट्रांसलेशन, AI समरी, AI राइट और AI स्पीक के साथ आता है।

कैमरा और ऑडियो

फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा है। मल्टीमीडिया अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, डिवाइस में LHDC ऑडियो कोडेक और हाई-रेज़ वायरलेस ऑडियो सर्टिफिकेशन वाले 8 शक्तिशाली स्पीकर हैं।

बैटरी और कनेक्टिविटी

इस टैबलेट में 80W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 12,140mAh की बड़ी बैटरी है। कनेक्टिविटी विकल्पों में वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4 और यूएसबी टाइप-सी शामिल हैं। हालाँकि, यह केवल वाई-फाई मॉडल है और इसमें सिम कार्ड सपोर्ट नहीं है।