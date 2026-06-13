OnePlus Nord Buds 4 का फर्स्ट लुक आया सामने, लॉन्च से पहले Amazon ने खोले बड़े राज

OnePlus Nord Buds 4: OnePlus ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि OnePlus Nord Buds 4 जल्द ही भारत में लॉन्च होंगे। उम्मीद है कि ये आने वाले ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरबड्स कंपनी की Nord ऑडियो लाइनअप का विस्तार करेंगे और हाल ही में 19 मार्च को भारत में लॉन्च हुए OnePlus Nord Buds 4 Pro के साथ शामिल होंगे।

इस घोषणा के साथ, कंपनी ने फैंस को Nord Buds 4 के डिज़ाइन की पहली झलक भी दिखाई है। ईयरबड्स का डिज़ाइन Pro वैरिएंट से काफी मिलता-जुलता लग रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि किफायती कीमत के बावजूद इनका लुक प्रीमियम होगा।

OnePlus Nord Buds 4 का भारत में लॉन्च कन्फर्म

X (पहले Twitter) पर शेयर की गई एक पोस्ट में, OnePlus ने घोषणा की कि Nord Buds 4 जल्द ही भारत में आ रहे हैं। उत्साह को और बढ़ाते हुए, Amazon पर इन ईयरबड्स के लिए एक खास माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जिससे पुष्टि होती है कि लॉन्च के बाद ये TWS ईयरबड्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे।

हालांकि कंपनी ने अभी तक लॉन्च की सही तारीख का खुलासा नहीं किया है, लेकिन टीज़र से ईयरबड्स के डिज़ाइन और उनके एक कलर ऑप्शन की झलक मिल गई है।

स्टाइलिश ट्विस्ट के साथ जाना-पहचाना डिज़ाइन

टीज़र इमेज से पता चलता है कि OnePlus Nord Buds 4 कम से कम एक आकर्षक टील (teal) कलर वैरिएंट में पेश किए जाएंगे, हालांकि OnePlus ने इसके आधिकारिक मार्केटिंग नाम का खुलासा नहीं किया है।

ईयरबड्स में सिलिकॉन ईयर टिप्स के साथ इन-ईयर डिज़ाइन है, जो सुरक्षित और आरामदायक फिट सुनिश्चित करता है। इनमें चार्जिंग के लिए पोगो पिन कनेक्टर वाले छोटे स्टेम भी दिखाई देते हैं। हर ईयरबड की बाहरी सतह पर एक खांचा (indentation) जेस्चर या टच कंट्रोल के सपोर्ट का संकेत देता है, जिससे यूज़र्स आसानी से प्लेबैक और कॉल को मैनेज कर सकते हैं।

उम्मीद है कि ईयरबड्स एक पेबल-शेप्ड (कंकड़ के आकार के) चार्जिंग केस के साथ आएंगे, जो पिछले Nord Buds मॉडल में देखे गए स्लीक और मिनिमलिस्टिक लुक को बनाए रखेंगे।

Nord Buds 4 Pro के बारे में क्या?

यह घोषणा OnePlus Nord Buds 4 Pro के लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद हुई है, जो अभी भारत में ₹3,999 की कीमत पर उपलब्ध हैं। Pro वैरिएंट रेडिएंट ग्रे (Radiant Grey) और रेवेन ब्लैक (Raven Black) कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

Nord Buds 4 Pro में टाइटेनियम कोटिंग वाले 12mm डायनामिक ड्राइवर हैं, जो बेहतर ऑडियो परफॉर्मेंस देते हैं। ये एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन (ANC) और ट्रांसपेरेंसी मोड को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे यूज़र्स शानदार ऑडियो अनुभव और आस-पास की चीज़ों के प्रति जागरूकता के बीच स्विच कर सकते हैं।

हर ईयरबड में 62mAh की बैटरी है, जबकि चार्जिंग केस में 530mAh की बैटरी दी गई है। OnePlus के अनुसार, ANC बंद होने पर ये ईयरबड कुल 54 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकते हैं।

इसके अलावा, Nord Buds 4 Pro को IP55 रेटिंग मिली है, जो धूल और पानी की छींटों से सुरक्षा देती है।

जल्द ही और जानकारी मिलने की उम्मीद है

हालांकि OnePlus ने अभी तक Nord Buds 4 के पूरे स्पेसिफिकेशन्स और कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन शुरुआती टीज़र से पता चलता है कि कंपनी एक बार फिर किफायती TWS सेगमेंट में स्टाइलिश डिज़ाइन और काम के फ़ीचर्स लाने की योजना बना रही है।

Amazon पर माइक्रोसाइट लाइव होने के बाद, फ़ैन्स को भारत में OnePlus Nord Buds 4 के आधिकारिक लॉन्च के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।