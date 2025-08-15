OnePlus Nord 5 में आया गजब अपडेट, कैमरा, गेमिंग और सिक्योरिटी में जबरदस्त सुधार

OnePlus Nord 5, (आज समाज) नई दिल्ली: वनप्लस ने भारत में अपने Nord 5 स्मार्टफोन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। यह अपग्रेड OxygenOS 15.0.2.313 के रूप में उपलब्ध है और इसे चरणों में जारी किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अभी यह अपडेट कुछ ही उपयोगकर्ताओं को मिलेगा, और आने वाले दिनों में इसे व्यापक रूप से जारी किया जाएगा।

अपडेट संस्करण और सुधार

नया बिल्ड, जिसे CPH2707_15.0.2.313(EX01) नाम दिया गया है, कैमरा प्रदर्शन, गेमिंग और सिस्टम सुरक्षा पर केंद्रित है। हालाँकि इस अपडेट में कोई खास डिज़ाइन या सुविधाएँ नहीं दी गई हैं, लेकिन यह Nord 5 पर उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कुछ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

कैमरे को बढ़ावा

इस अपडेट के ज़रिए, OnePlus ने कैमरे को स्थिर किया है ताकि उपयोगकर्ता बेहतर तस्वीरें और बेहतर वीडियो ले सकें। कोई नया फ़ीचर नहीं जोड़ा गया है, लेकिन सामान्य उपयोग के लिए समग्र प्रदर्शन और विश्वसनीयता को बेहतर बनाया गया है।

गेमिंग अनुभव में सुधार

गेमिंग परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज़ किया गया है, हालाँकि वनप्लस ने अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं दी है। इस अपडेट से गेमिंग अनुभव ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और स्मूथ हो जाएगा, जो गेम्स के दौरान, खासकर उन गेम्स के दौरान स्पष्ट दिखाई देगा जिनमें बहुत ज़्यादा संसाधन लगते हैं।

सुरक्षा और सिस्टम स्थिरता

इस अपडेट के तहत, नॉर्ड 5 में जुलाई 2025 का एंड्रॉइड सुरक्षा पैच शामिल किया गया है। यह संभावित खतरों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। वनप्लस ने फ़ोन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समग्र सिस्टम स्थिरता को भी ऑप्टिमाइज़ किया है।

रोलआउट और बग की रिपोर्ट कैसे करें

चूँकि अपडेट बैच में जारी किया जा रहा है, इसलिए कुछ उपयोगकर्ताओं को इसे प्राप्त करने के लिए कुछ दिनों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर अपडेट के बाद उपयोगकर्ताओं को कोई समस्या आती है, तो वे दो तरीकों से रिपोर्ट कर सकते हैं: या तो वनप्लस कम्युनिटी ऐप में “बग रिपोर्ट” सेक्शन के माध्यम से या फिर फीडबैक टूल तक पहुँच प्राप्त करने के लिए अपने नॉर्ड 5 पर *#800# पर कॉल करके।