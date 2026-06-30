OnePlus N6: 8,000mAh बैटरी के साथ आज लॉन्च होगा OnePlus का नया 5G फोन

OnePlus, OnePlus N6 के लॉन्च के साथ अपने सस्ते स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो 30 जून यानि आज लॉन्च होने वाला है। यह हैंडसेट कंपनी की नई घोषित N-सीरीज़ का पहला मॉडल होगा और इसका मकसद उन यूज़र्स को टारगेट करना है जो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए रोज़ाना भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं।

बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी और 5G-रेडी प्रोसेसर से लैस, आने वाले स्मार्टफोन से मिड-रेंज सेगमेंट में अच्छी वैल्यू मिलने की उम्मीद है।

OnePlus N6 लॉन्च डिटेल्स

OnePlus N6 30 जून को अपने ग्लोबल डेब्यू के साथ भारत में भी लॉन्च होगा। कंपनी ने बताया है कि डिवाइस के नाम में “N” का मतलब न्यू, नियो और नेवर ऑफ है, जो लंबे समय तक चलने वाली परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ पर इसके फोकस को दिखाता है। फैंस OnePlus के ऑफिशियल YouTube चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए लॉन्च इवेंट को लाइव देख पाएंगे।

उम्मीद की जा रही कीमत

हालांकि वनप्लस ने ऑफिशियली कीमत कन्फर्म नहीं की है, लेकिन कंपनी ने इशारा दिया है कि N6 ₹18,000–₹25,000 के प्राइस सेगमेंट को टारगेट करेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्मार्टफोन ब्लैक और ग्रीन कलर ऑप्शन में मिलेगा, जो इसे उन युवा खरीदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है जो फीचर-पैक्ड 5G डिवाइस ढूंढ रहे हैं।

उम्मीद की जा रही स्पेसिफिकेशन्स

वनप्लस N6 के OxygenOS 16 के साथ आने की उम्मीद है, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन हैं जो 60 महीने तक स्मूथ परफॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

डिजाइन के मामले में, स्मार्टफोन में वनप्लस की लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज के साथ फ्लैट किनारे और चौकोर आकार का रियर कैमरा मॉड्यूल होने की संभावना है।

इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक 8,000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, जो इसे वनप्लस स्मार्टफोन में अब तक दी गई सबसे बड़ी बैटरी में से एक बनाती है।

लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बनी बैटरी

कंपनी के मुताबिक, वनप्लस N6 आम इस्तेमाल में एक बार चार्ज करने पर तीन दिन तक की बैटरी लाइफ दे सकता है। वनप्लस का यह भी दावा है कि बैटरी को लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया है और उम्मीद है कि सात साल तक रेगुलर चार्जिंग के बाद भी यह 80% से ज़्यादा बैटरी हेल्थ बनाए रखेगी। चार्जिंग टाइम कम करने के लिए, डिवाइस में 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने की उम्मीद है।

मीडियाटेक प्रोसेसर की उम्मीद

हालांकि वनप्लस ने अभी तक चिपसेट को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 सीरीज़ प्रोसेसर के साथ 6GB RAM हो सकती है। इस कॉम्बिनेशन से रोज़ाना स्मूथ परफॉर्मेंस, एफिशिएंट मल्टीटास्किंग और भरोसेमंद 5G कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।

अपनी बड़ी बैटरी, लंबे समय तक सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और किफायती कीमत के साथ, वनप्लस N6 उन यूज़र्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन रहा है जो ज़्यादा बैटरी लाइफ और मॉडर्न फीचर्स वाला भरोसेमंद स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं।