OnePlus Smartphone: वनप्लस जल्द ही चीन में वनप्लस ऐस 6T लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह स्मार्टफोन आने वाले वनप्लस 15 का नॉन-फ्लैगशिप वेरिएंट हो सकता है। ऑफिशियल लॉन्च से पहले, कंपनी ने हैंडसेट की कई तस्वीरें शेयर की हैं—जिसमें इसका पूरा डिज़ाइन दिखाया गया है।

तस्वीरों से पता चलता है कि वनप्लस ऐस 6T में फ्लैट फ्रेम डिज़ाइन और स्क्वायर कैमरा डेको होगा, जो हाल ही में लॉन्च हुए वनप्लस 15 जैसा ही है। इस डिवाइस को और भी एक्साइटिंग बनाने वाली बात है इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी होने की संभावना, जो इसे वनप्लस के अब तक के सबसे बड़ी बैटरी वाले फोन में से एक बनाती है।

वनप्लस ऐस 6T को क्या खास बनाता है?

वनप्लस ने हाल ही में एक वीबो पोस्ट के ज़रिए ऐस 6T का फर्स्ट लुक शेयर किया है। फोन तीन कलर ऑप्शन में आएगा: ब्लैक, ग्रीन और वॉयलेट। कंपनी का दावा है कि यूज़र्स को बड़े फ्लैट-डिस्प्ले पैनल के साथ अल्ट्रा-नैरो बेज़ल एक्सपीरियंस मिलेगा। डिवाइस में ग्लास-फाइबर रियर पैनल भी हो सकता है, जिसे प्रीमियम सिल्क-ग्लास जैसा फील देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वनप्लस में एक कस्टमाइज़ेबल ‘प्लस की’ भी शामिल होने की उम्मीद है — यह फ्लैगशिप डिवाइस जैसा एक शॉर्टकट बटन है। यूज़र्स साइलेंट मोड, टॉर्च, कैमरा, ट्रांसलेट, फ्लैशलाइट, रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट और भी बहुत कुछ जैसे एक्शन सेट कर पाएंगे। यही बटन कंपनी के नए प्लस माइंड AI फीचर को भी एक्टिवेट करेगा।

बड़ी 8,000mAh बैटरी कन्फर्म हुई

डिज़ाइन और कलर ऑप्शन के साथ, वनप्लस ने Ace 6T की बैटरी कैपेसिटी का भी खुलासा किया है। स्मार्टफोन में बड़ी 8,000mAh बैटरी होगी, जो शायद वनप्लस डिवाइस में इस्तेमाल की गई अब तक की सबसे बड़ी बैटरी होगी। यह अपग्रेड पावरफुल परफॉर्मेंस और बेहतरीन बैटरी बैकअप का संकेत देता है — यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे हेवी यूज़र्स और गेमर्स पसंद करेंगे।

फ्लैगशिप जैसा परफॉर्मेंस

OnePlus Ace 6T में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर होने की उम्मीद है, जिसे इस हफ़्ते चीन में अनाउंस किया जाएगा। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि डिवाइस Snapdragon 8 Elite के करीब परफॉर्मेंस दे सकता है, जिससे यह अपने सेगमेंट में एक ज़बरदस्त डिवाइस बन जाएगा। ग्लोबल लेवल पर, Ace 6T के भारत और इंटरनेशनल मार्केट में OnePlus 15R के नाम से लॉन्च होने की उम्मीद है।