OnePlus Pad 3 Pro: OnePlus ने लॉन्च किया धाकड़ टैबलेट, Snapdragon 8 Elite चिप और 13,380mAh बैटरी से मचाएगा धमाल

OnePlus Pad 3 Pro: वनप्लस ने चीन में नए वनप्लस पैड 3 प्रो के लॉन्च के साथ ऑफिशियली अपनी टैबलेट लाइनअप को बढ़ाया है। कंपनी के लेटेस्ट फ्लैगशिप टैबलेट के तौर पर, यह डिवाइस वनप्लस पैड 2 प्रो के सक्सेसर के तौर पर आया है और परफॉर्मेंस, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और बैटरी कैपेसिटी में कई खास अपग्रेड लाता है।

पावर यूज़र्स, गेमर्स और प्रोडक्टिविटी के शौकीनों के लिए डिज़ाइन किया गया, वनप्लस पैड 3 प्रो टॉप-टियर स्पेसिफिकेशन्स को प्रीमियम डिज़ाइन के साथ जोड़ता है, जो इसे अपने सेगमेंट के सबसे पावरफुल एंड्रॉयड टैबलेट में से एक बनाता है।

वनप्लस पैड 3 प्रो की कीमत और उपलब्धता

वनप्लस पैड 3 प्रो को चीन में कई स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है।

12GB RAM + 256GB स्टोरेज: CNY 4,400 (लगभग ₹61,400)

12GB RAM + 512GB स्टोरेज: CNY 4,900 (लगभग ₹68,500)

16GB RAM + 512GB स्टोरेज: CNY 5,400 (लगभग ₹75,500)

यह टैबलेट डार्क ब्राउन और लाइट ग्रीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है और इसे चीन में ऑफिशियल ऑनलाइन चैनल पर बिक्री के लिए पहले ही लिस्ट कर दिया गया है।

शानदार 13.2-इंच 144Hz डिस्प्ले

नए टैबलेट में 13.2-इंच का बड़ा LCD डिस्प्ले है जिसका शार्प 3392 x 2400 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन और प्रोडक्टिविटी पर फोकस करने वाला 7:5 आस्पेक्ट रेशियो है।

पैनल सपोर्ट करता है:

144Hz तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट

1,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस

98% DCI-P3 कलर गैमट कवरेज

315 PPI पिक्सल डेंसिटी

540Hz तक का टच सैंपलिंग रेट

डॉल्बी विजन और HDR विविड के लिए सपोर्ट

इन स्पेसिफिकेशन्स का मकसद गेमिंग, कंटेंट कंजम्पशन और क्रिएटिव काम के लिए एक प्रीमियम विज़ुअल एक्सपीरियंस देना है।

स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 से पावर्ड

वनप्लस पैड 3 प्रो के दिल में क्वालकॉम का फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर है, जिसे एड्रेनो 840 GPU के साथ पेयर किया गया है।

टैबलेट में ये हैं:

16GB तक LPDDR5X RAM

512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज

यह हार्डवेयर कॉम्बिनेशन इंटेंसिव मल्टीटास्किंग, हाई-एंड गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और प्रोफेशनल वर्कलोड को आसानी से हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कैमरा और सॉफ्टवेयर

वनप्लस पैड 3 प्रो ColorOS 16 पर चलता है, जो बेहतर मल्टीटास्किंग और इकोसिस्टम फीचर्स के साथ एक ऑप्टिमाइज्ड टैबलेट एक्सपीरियंस देता है।

फोटोग्राफी और वीडियो कॉल के लिए, टैबलेट में शामिल हैं:

13MP रियर कैमरा

8MP फ्रंट कैमरा

कंपनी के अनुसार, रियर कैमरा 30fps पर 4K रिज़ॉल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि फ्रंट कैमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।

फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी

डिवाइस की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसकी बड़ी 13,380mAh बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक इस्तेमाल का वादा करती है।

बैटरी के साथ पेयर किया गया है:

67W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग

यह कॉम्बिनेशन यूज़र्स को बार-बार चार्ज करने की चिंता किए बिना लंबे समय तक एंटरटेनमेंट, गेमिंग और प्रोडक्टिविटी का मज़ा लेने देता है।

कनेक्टिविटी और ऑडियो

टैबलेट इन चीज़ों की वजह से प्रीमियम मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देता है:

Wi-Fi 7

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

USB टाइप-C पोर्ट

आठ-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम

डुअल माइक्रोफ़ोन

ये फ़ीचर इसे स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन मीटिंग और इमर्सिव एंटरटेनमेंट के लिए आइडियल बनाते हैं।

डिज़ाइन और बनावट

बड़ी बैटरी होने के बावजूद, OnePlus Pad 3 Pro का प्रोफ़ाइल स्लिम है।

डाइमेंशन: 289.71 x 209.76 x 5.94mm

वज़न: लगभग 672 ग्राम

फ्लैगशिप-ग्रेड हार्डवेयर, हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले और बड़ी बैटरी के साथ, OnePlus Pad 3 Pro प्रीमियम Android टैबलेट मार्केट में एक सीरियस कंटेंडर के तौर पर अपनी जगह बनाता है और उन यूज़र्स को पसंद आ सकता है जो ऐसा डिवाइस ढूंढ रहे हैं जो परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट दोनों में बेहतरीन हो।