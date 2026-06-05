OnePlus Community Sale 2026 Live: स्मार्टफोन, टैबलेट और एक्सेसरीज़ पर भारी डिस्काउंट

OnePlus Community Sale 2026 Live: वनप्लस ने ऑफिशियली अपनी बहुत इंतज़ार की जा रही कम्युनिटी सेल 2026 शुरू कर दी है, जो उसके स्मार्टफोन, टैबलेट और ऑडियो प्रोडक्ट लाइनअप पर रोमांचक डील्स ला रही है। लिमिटेड-पीरियड सेल में आकर्षक इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन और ब्रांड के कुछ सबसे पॉपुलर डिवाइस पर खास बचत मिल रही है।

यह सेल अभी वनप्लस इंडिया, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ऑथराइज़्ड ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर लाइव है, जिससे कस्टमर्स को अपने पसंदीदा गैजेट कम कीमतों पर खरीदने के कई तरीके मिल रहे हैं।

वनप्लस फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर बड़ी बचत

ऑफर्स में सबसे ऊपर फ्लैगशिप वनप्लस 15 है, जो ₹3,000 के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। सेल के दौरान, स्मार्टफोन की असरदार शुरुआती कीमत ₹77,999 से घटकर ₹74,999 हो जाएगी।

कस्टमर OnePlus 15R पर भी ऐसे ही बैंक ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे इसकी असरदार शुरुआती कीमत ₹51,999 हो जाएगी।

OnePlus 13 सीरीज़ आकर्षक कीमतों पर उपलब्ध

OnePlus 13 लाइनअप पर भी कम्युनिटी सेल के दौरान बड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं।

OnePlus 13 – ₹52,999 से शुरू

OnePlus 13s – ₹49,999 से उपलब्ध

ये ऑफ़र प्रीमियम फ़्लैगशिप सीरीज़ को उन खरीदारों के लिए ज़्यादा आसान बनाते हैं जो टॉप-टियर परफ़ॉर्मेंस और फ़ीचर ढूंढ रहे हैं।

लेटेस्ट Nord स्मार्टफ़ोन की कीमतों में कटौती

OnePlus अपने पॉपुलर Nord सीरीज़ स्मार्टफ़ोन पर भी काफ़ी डिस्काउंट दे रहा है।

Nord डिवाइस पर डील प्राइस:

OnePlus Nord 6 – ₹40,999 से शुरू

OnePlus Nord CE6 – ₹29,999 से शुरू

OnePlus Nord CE6 Lite – ₹21,499 से शुरू

Nord लाइनअप उन यूज़र्स के लिए एक मज़बूत चॉइस बना हुआ है जो ज़्यादा किफ़ायती कीमतों पर फ़्लैगशिप-इंस्पायर्ड फ़ीचर्स चाहते हैं।

OnePlus टैबलेट भी सेल में शामिल हैं

कम्युनिटी सेल सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन तक ही सीमित नहीं है। टैबलेट खरीदने वाले खरीदार भी स्पेशल ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं।

लेटेस्ट OnePlus Pad 4 ₹3,000 के बैंक डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है, जिससे इसकी असरदार शुरुआती कीमत ₹56,999 हो जाती है।

दूसरी टैबलेट डील्स में शामिल हैं:

OnePlus Pad Go 2 – ₹26,999 से शुरू

OnePlus Pad Lite – ₹16,999 से शुरू

सेल की तारीखें और उपलब्धता

OnePlus कम्युनिटी सेल 2026, 4 जून को शुरू हुई थी और 10 जून तक चलेगी। इस दौरान, कस्टमर OnePlus प्रोडक्ट्स की एक बड़ी रेंज पर डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बेनिफिट्स और फ्लेक्सिबल नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं।

जो खरीदार अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या ऑडियो एक्सेसरीज़ को अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए कम्युनिटी सेल मार्केट में अभी मौजूद कुछ सबसे अच्छी OnePlus डील्स दे रही है।