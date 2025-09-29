OnePlus 15 India Launch: स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 5, 7000mAh बैटरी और ट्रिपल कैमरा सेटअप

OnePlus 15 India Launch: वनप्लस अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन, वनप्लस 15 को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें नवीनतम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 प्रोसेसर होगा। इस आगामी डिवाइस में नए डिज़ाइन वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा,

जो कंपनी द्वारा हाल के वर्षों में इस्तेमाल किए जा रहे गोल कैमरा मॉड्यूल से हटकर होगा। इसके बजाय, इसमें वनप्लस 13 सीरीज़ जैसा एक आयताकार मॉड्यूल होगा। वनप्लस 15 के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, वह सब यहाँ है, जिसमें इसके स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और संभावित कीमत शामिल हैं।

वनप्लस 15 भारत लॉन्च टाइमलाइन

वनप्लस 15 के अगले कुछ हफ़्तों में चीन में लॉन्च होने की उम्मीद है। भारत में लॉन्च की तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन वनप्लस के सामान्य कार्यक्रम के अनुसार, यह फ़ोन जनवरी 2026 में भारतीय बाज़ार में आ सकता है।

वनप्लस 15 की मुख्य विशेषताएँ

कैमरा

वनप्लस 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। रिपोर्ट्स में 50MP प्राइमरी सेंसर, 50MP टेलीफ़ोटो लेंस और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा होने का अनुमान है। इसके अलावा, इस साल वनप्लस बेहतर इमेजिंग के लिए Hasselblad ब्रांडिंग की जगह अपने DetailMax Engine का इस्तेमाल कर सकता है।

डिस्प्ले

इस डिवाइस में 6.82-इंच LTPO AMOLED कर्व्ड-एज डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसमें अल्ट्रा-स्लिम 1.15mm बेज़ल होगा। स्क्रीन 1.5K रेज़ोल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी, जो एक स्मूथ और इमर्सिव विजुअल एक्सपीरियंस प्रदान करेगी।

बैटरी और चार्जिंग

इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी होगी, जो 120W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल और जल्दी चार्ज सुनिश्चित होगा।

भारत में संभावित कीमत

वनप्लस 15 5G भारत में लगभग ₹70,000 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होने की संभावना है। यह पिछले फ्लैगशिप डिवाइस, वनप्लस 13 की कीमत के अनुरूप है। हालाँकि, वनप्लस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी कीमत की पुष्टि नहीं की है।

एक शक्तिशाली प्रोसेसर, प्रीमियम डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और उन्नत कैमरा सिस्टम के साथ, वनप्लस 15 2026 तक एक सच्चा फ्लैगशिप डिवाइस बनने का वादा करता है।