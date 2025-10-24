OnePlus 15 India launch: OnePlus 15 भारत में एंट्री को तैयार, Amazon पर शुरू हुई हलचल, जानिए कीमत और फीचर्स

OnePlus 15 India launch: अगले OnePlus फ्लैगशिप का इंतज़ार लगभग खत्म हो गया है। OnePlus 15 स्मार्टफोन 27 अक्टूबर को चीन में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होगा, जिसके तुरंत बाद भारत और वैश्विक बाज़ारों में लॉन्च होगा। कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर टीज़र के ज़रिए भारत में लॉन्च की पुष्टि की है, जिससे 29 अक्टूबर को होने वाली एक “विशेष घोषणा” का संकेत मिलता है।

उत्साह को और बढ़ाते हुए, Amazon India ने OnePlus 15 की माइक्रोसाइट पहले ही लाइव कर दी है, जिससे पुष्टि होती है कि देश में लॉन्च होने के बाद यह डिवाइस एक्सक्लूसिव तौर पर Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

OnePlus 15 के भारत में लॉन्च की पुष्टि की गई जानकारी

Amazon माइक्रोसाइट और आधिकारिक OnePlus India वेबसाइट, दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि OnePlus 15 बहुत जल्द भारत में आएगा। हालाँकि भारत में लॉन्च की सटीक तारीख अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन 29 अक्टूबर की घोषणा से आधिकारिक लॉन्च या प्री-ऑर्डर की जानकारी मिलने की उम्मीद है।

टीज़र के अनुसार, यह आगामी फ्लैगशिप क्वालकॉम के नवीनतम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 चिपसेट द्वारा संचालित होगा और एंड्रॉइड 16 पर आधारित ऑक्सीजनओएस 16 पर चलेगा।

वनप्लस 15 के संभावित स्पेसिफिकेशन

वनप्लस 15 2025 के सबसे शक्तिशाली स्मार्टफोन्स में से एक बनने की ओर अग्रसर है।

लीक्स और आधिकारिक टीज़र के आधार पर, यहाँ कुछ खास बातें बताई गई हैं:

प्रोसेसर: क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5

ऑपरेटिंग सिस्टम: ऑक्सीजनओएस 16 (एंड्रॉइड 16 पर आधारित)

डिस्प्ले: 1.5K BOE फ्लेक्सिबल ओरिएंटल OLED पैनल, 165Hz तक रिफ्रेश रेट के साथ

बैटरी: 7,300mAh की विशाल ग्लेशियर बैटरी,

120W सुपर फ्लैश चार्जिंग

50W वायरलेस चार्जिंग

कैमरा सेटअप: ट्रिपल रियर कैमरा कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें शामिल हैं:

50MP सोनी प्राइमरी सेंसर

3.5x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 50MP पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो लेंस ज़ूम

अतिरिक्त अल्ट्रा-वाइड सेंसर (विवरण की पुष्टि अभी बाकी है)

कनेक्टिविटी: 5G, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4, और इन-डिस्प्ले फ़िंगरप्रिंट सेंसर

इस डिज़ाइन में वनप्लस 13 प्रो जैसा ही एक स्लीक मैट-ग्लास बैक और कर्व्ड-एज डिस्प्ले होने की उम्मीद है, लेकिन बेहतर टिकाऊपन और बेहतर रंग सटीकता के साथ।

वनप्लस 15 की संभावित कीमत

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, वनप्लस 15, वनप्लस 13 की तुलना में थोड़ी कम कीमत पर लॉन्च हो सकता है।

यूके में, 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत GBP 949 (लगभग ₹1,11,000) होने की अफवाह है।

भारत में, इस फ्लैगशिप फोन की कीमत ₹70,000 – ₹75,000 के बीच होने की उम्मीद है, जो इसे बाज़ार में सबसे प्रतिस्पर्धी प्रीमियम एंड्रॉइड फ्लैगशिप में से एक बनाता है।

लॉन्च टाइमलाइन और उपलब्धता

चीन में लॉन्च: 27 अक्टूबर, 2025

भारत में घोषणा: 29 अक्टूबर, 2025 (संभावित)

उपलब्धता: केवल अमेज़न इंडिया और वनप्लस के आधिकारिक स्टोर पर

कंपनी के टीज़र लाइन — “29 अक्टूबर को कुछ खास आ रहा है” — ने इस उम्मीद को और बढ़ा दिया है कि भारत में इसका लॉन्च बस होने ही वाला है।