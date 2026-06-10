OnePlus 13 Price Cut: OnePlus 13 पर बंपर ऑफर! ₹14,000 सस्ता हुआ फ्लैगशिप फोन

OnePlus 13 Price Cut: OnePlus लगातार अपने फैंस के लिए पावरफुल, फीचर-पैक्ड स्मार्टफोन लाता रहता है। अगर आप OnePlus कस्टमर हैं और एक बढ़िया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह एक शानदार मौका है। ब्रांड का फ्लैगशिप स्मार्टफोन, OnePlus 13, ₹14,000 कम कीमत पर बेचा जा रहा है।

Amazon India के मुताबिक, फोन की लॉन्च कीमत ₹72,999 थी, लेकिन अब इसे Amazon डील के ज़रिए ₹57,998 में खरीदा जा सकता है। इस ऑफर में फ्लैट डिस्काउंट, बैंक कार्ड सेविंग्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा शामिल है।

यह फोन 6,000mAh की बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग और 50-मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है। आइए स्मार्टफोन की कीमत, ऑफर और फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं।

OnePlus 13 की कीमत

OnePlus 13 (12GB RAM + 256GB स्टोरेज) की कीमत ₹57,998 है, जो 21% की छूट दिखाता है। Amazon ₹14,000 तक का डिस्काउंट दे रहा है; ओरिजिनल कीमत ₹72,999 है।

वनप्लस 13 ऑफर्स

अगर आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से फ़ोन खरीदते हैं, तो आपको ₹5,000 का एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा। कुछ क्रेडिट कार्ड पर ₹3,903.56 तक की EMI इंटरेस्ट सेविंग्स हैं।

इसके अलावा, बजाज फिनसर्व EMI और अमेज़न पे लेटर के ज़रिए नो-कॉस्ट EMI भी उपलब्ध है। प्राइम मेंबर्स अमेज़न पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 5% वापस भी पा सकते हैं। इन बैंक ऑफर्स के साथ, फ़ोन की असरदार कीमत घटकर ₹52,998 हो जाती है।

परफॉर्मेंस

Qualcomm Snapdragon 8 Elite ऑक्टा-कोर (4.32 GHz, डुअल कोर + 3.53 GHz, हेक्सा कोर)

स्टोरेज: 12 GB / 16 GB / 24 GB RAM

डिस्प्ले

6.82 इंच (17.32 cm); LTPO AMOLED (कर्व्ड डिस्प्ले)

1440×3168 px (QHD+)

120 Hz रिफ्रेश रेट

कैमरा

50 MP वाइड-एंगल प्राइमरी कैमरा

50 MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा

50 MP पेरिस्कोप कैमरा

32 MP फ्रंट कैमरा

OnePlus 13 के फीचर्स

OnePlus 13 5G में 6.82-इंच 2K+ स्क्रीन है। कैमरे की बात करें तो, इसमें ट्रिपल-कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS और f/1.6 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। इसके साथ 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर (f/2.0 अपर्चर) और 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर (f/2.6 अपर्चर) है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें 32-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है।

OnePlus 13 5G में 6,000mAh की बैटरी है। इसमें 100W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फोन सिर्फ 27 मिनट में 20% से 100% तक चार्ज हो जाता है। खास बात यह है कि यह डिवाइस 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है, और यह 12 GB, 16 GB और 24 GB के रैम वेरिएंट के साथ आता है।

धूल और पानी से बचाने के लिए, डिवाइस IP68 और IP69 रेटिंग से लैस है। कनेक्टिविटी ऑप्शन में वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4 और NFC सपोर्ट शामिल हैं।