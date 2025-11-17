OnePlus 13 की कीमत में भारी गिरावट, इस शानदार डील पर एक नज़र डालें

OnePlus 13 : OnePlus ने हाल ही में अपना नवीनतम फ्लैगशिप, OnePlus 15, लॉन्च किया है और लॉन्च के तुरंत बाद, पिछली पीढ़ी का OnePlus 13 अब भारी छूट पर उपलब्ध है। अगर आप बिना ज़्यादा खर्च किए एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं,

तो OnePlus 13 खरीदने का यह सबसे अच्छा समय है। Flipkart इस डील को और भी आकर्षक बनाने के लिए आकर्षक कीमत में कटौती के साथ-साथ अतिरिक्त बैंक ऑफर्स भी दे रहा है। आइए पूरे ऑफर पर एक नज़र डालते हैं।

OnePlus 13 पर बड़ी छूट

प्रीमियम OnePlus 13 वर्तमान में Flipkart पर ₹62,999 में उपलब्ध है, जो इसकी मूल कीमत ₹72,999 से कम है। इसका मतलब है कि आपको तुरंत 13% की छूट मिल रही है।

लेकिन इतना ही नहीं, कई बैंक ऑफ़र भी उपलब्ध हैं:

फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर ₹4,000 की छूट

फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर ₹4,000 की छूट

पीएनबी क्रेडिट कार्ड पर ₹1,000 की छूट

बैंक ऑफ़र लागू करने के बाद, फ़ोन की प्रभावी कीमत ₹60,000 से कम हो जाती है। आपके पुराने स्मार्टफ़ोन के मॉडल और स्थिति के आधार पर ₹56,000 तक का एक्सचेंज ऑफ़र भी उपलब्ध है।

वनप्लस 13 – स्पेसिफिकेशन

वनप्लस 13 में फ्लैगशिप-ग्रेड स्पेसिफिकेशन हैं:

6.82-इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले

120Hz रिफ्रेश रेट

4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस

क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर द्वारा संचालित

उच्च-स्तरीय ग्राफ़िक्स परफॉर्मेंस के लिए एड्रेनो 830 GPU

एंड्रॉइड 15 पर चलता है, 4 एंड्रॉइड वर्जन अपग्रेड की गारंटी के साथ

कैमरा फीचर्स

स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है:

OIS के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा

120° फील्ड ऑफ़ व्यू के साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस

सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा

डिवाइस को पावर देने के लिए 6000mAh की बड़ी बैटरी है:

100W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग

50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट

