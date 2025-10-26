One Website For All : वोटर कार्ड, PAN कार्ड और आधार कार्ड सभी की जानकारी अपडेट के लिए अब सिर्फ़ एक वेबसाइट

One Website For All(आज समाज) : एक भारतीय नागरिक के लिए, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल वेरिफिकेशन, पर्सनल जानकारी के लिए, सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई कार्ड जारी किए हैं। वोटर कार्ड, आधार कार्ड से लेकर PAN कार्ड तक, हमें सभी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना होता है ताकि सभी ज़रूरी काम बिना किसी परेशानी के आसानी से हो सकें।

कार्ड्स को अपग्रेड करना आसान

अब, हमें अपने कार्ड में मौजूद कुछ पुरानी जानकारियों को अपडेट करना पड़ सकता है। तीनों कार्ड में कोई भी जानकारी अपडेट करना बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं। अब, केंद्र सरकार ने इन कार्ड्स को अपग्रेड करना आसान बनाने के लिए एक पहल की है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, तो आने वाले समय में, सिर्फ़ एक वेबसाइट से, हम तीनों कार्ड – वोटर कार्ड, PAN कार्ड और आधार कार्ड – अपडेट कर पाएंगे।

अपने आधार-PAN-वोटर कार्ड को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसमें आपका नाम, पता, फोटो या मोबाइल नंबर हो। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखने से OTP वेरिफिकेशन और मेलिंग एड्रेस आसान हो जाते हैं।

डॉक्यूमेंट्स को एक ही पोर्टल पर कर सकते हैं अपडेट

पहले आपको आधार, PAN और वोटर कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए अलग-अलग पोर्टल पर जाना पड़ता था, लेकिन अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक ही पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। तो, आइए इस पोर्टल के बारे में जानें और डॉक्यूमेंट अपडेट करने का प्रोसेस कब शुरू होगा।

भारत सरकार नागरिकों की सुविधा के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च कर रही है। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने आधार, PAN, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं। इस पोर्टल के ज़रिए, आप कुछ ही मिनटों में अपनी जानकारी, जैसे कि अपना नाम और मोबाइल नंबर, आसानी से अपडेट कर सकते हैं। आप नए डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं।

ऐप या पोर्टल को डेवलप करने का कार्य 90% से ज़्यादा पूरा

सरकार अभी इस ऐप या पोर्टल को डेवलप करने पर काम कर रही है। हालांकि ऐप अभी अपने फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 90% से ज़्यादा पूरा हो चुका है। एक बार जब ऐप पूरी तरह से काम करने लगेगा और 100% पूरा हो जाएगा, तो इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि, इसके लॉन्च के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की गई है।

