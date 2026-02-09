Bollywood actor Rahul Roy: एक गलती और डूब गया करियर! 11 दिन में साइन कीं 47 फिल्में, मुश्किल वक्त में सलमान खान ने थामा हाथ

Bollywood actor Rahul Roy: बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय 1990 में ब्लॉकबस्टर फ़िल्म आशिकी से घर-घर में मशहूर हो गए थे। महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी यह फ़िल्म उनके लिए ज़िंदगी बदलने वाला पल साबित हुई। नई एक्ट्रेस अनु अग्रवाल के साथ एक्टिंग करते हुए, राहुल के चार्मिंग लुक्स और रोमांटिक इमेज ने देश भर में लाखों दिल जीते, और यह जोड़ी जल्द ही उस ज़माने की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गई।

एक फ़िल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया

बॉलीवुड में किसी एक्टर का रातों-रात सुपरस्टार बन जाना कम ही होता है, लेकिन आशिकी ने राहुल रॉय के लिए ठीक वैसा ही किया। सिर्फ़ एक फ़िल्म से, उन्होंने ज़बरदस्त शोहरत और पॉपुलैरिटी हासिल की। ​​सिर्फ़ 24 साल की उम्र में, इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स के साथ उनकी चर्चा होने लगी थी, उससे भी पहले जब तीन खान का ज़माना बॉलीवुड पर पूरी तरह से हावी नहीं हुआ था।

एक ब्लॉकबस्टर जिसने इतिहास रच दिया

महेश भट्ट की डायरेक्ट और प्रोड्यूस की हुई, आशिकी सिर्फ़ बॉक्स ऑफ़िस पर हिट नहीं थी—यह एक कल्चरल घटना थी। फ़िल्म में दीपक तिजोरी भी एक अहम रोल में थे। परफ़ॉर्मेंस के साथ-साथ, म्यूज़िक भी बहुत पॉपुलर हुआ। धीरे धीरे, नज़र के सामने, बस एक सनम चाहिए, और जाने जिगर जानेमन जैसे गाने आज भी याद किए जाते हैं और प्लेलिस्ट में शामिल रहते हैं। उस समय, फ़ैन इन गानों को बार-बार कैसेट टेप पर बजाते थे और जब भी फ़िल्म टेलीविज़न पर आती थी, तो उसे मिस नहीं करते थे।

11 दिनों में 47 फ़िल्में साइन कीं

बॉलीवुड हंगामा के साथ एक इंटरव्यू में, राहुल रॉय ने एक बार बताया था कि जिस रफ़्तार से वह मशहूर हुए, उसी रफ़्तार से उनका पतन भी हुआ। आशिकी की ज़बरदस्त सफलता के बाद, उनके पास ऑफ़र की बाढ़ आ गई। सिर्फ़ 11 दिनों के अंदर, उन्होंने 47 फ़िल्में साइन कर लीं। इनमें से कुछ फिल्में गजब तमाशा, सपने सजन के, फिर तेरी कहानी याद आई, गुमराह, नसीब, अचानक और कई दूसरी फिल्में थीं।

जब सफलता हाथ से निकल गई

बदकिस्मती से, किस्मत ज़्यादा समय तक उनके साथ नहीं रही। आशिकी के बाद उन्होंने जो भी फिल्में साइन कीं, उनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर वैसा जादू नहीं चला पाई। एक वजह यह भी हो सकती है कि दर्शक आशिकी जैसी एक और शानदार, रोमांटिक ब्लॉकबस्टर की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन राहुल के रोल उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने से उनका स्टारडम धीरे-धीरे कम होता गया, और कुछ ही सालों में, उन्होंने खुद को संघर्ष करते हुए पाया, शोहरत और पैसा दोनों खो दिए।

जब सलमान खान आए

राहुल रॉय की ज़िंदगी उतार-चढ़ाव से भरी रही है। 2020 में, उन्हें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके बाद उन्हें एंजियोग्राफी करवानी पड़ी और कई हफ़्तों तक उनका इलाज चला। इस मुश्किल दौर में, उनके मेडिकल खर्चों ने उनकी सेविंग्स खत्म कर दीं। सलमान खान ने चुपचाप आगे बढ़कर उनके बचे हुए हॉस्पिटल बिल्स का पेमेंट किया। सलमान ने यह बात मीडिया से दूर रखी, लेकिन राहुल ने बाद में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया।

रिकवरी और कमबैक पर फोकस

1990 के दशक के कभी पसंदीदा स्टार रहे राहुल रॉय अब 2020 की अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से उबर रहे हैं और वापस फिटनेस पाने पर फोकस कर रहे हैं। राहुल रॉय एक्टिंग और प्रोडक्शन में भी वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। वह अभी मुंबई में रहते हैं और 2025 के आखिर तक, बिहार में एक वायरल शादी इवेंट सहित प्राइवेट इवेंट्स और परफॉर्मेंस में दिखना शुरू कर दिया है—यह दिखाता है कि वह अभी भी कमबैक करने की सच्ची कोशिश कर रहे हैं।