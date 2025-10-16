Gravel-loaded truck overturns on car : कार पर बजरी से भरा ट्राला पलटने से एक की मौत व दो घायल

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। सेक्टर-49/50 स्थित गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन के ट्रैफिक सिग्नल के पास गुरुवार की सुबह साढ़े छह रोडिय़ों से भरा ट्राला विप्रो कंपनी की गाड़ी पर पलट गया। इस हादसे में कार में सवार कंपनी की एक महिला कर्मचारी व गार्ड बैठे थे। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे गार्ड की इस दुर्घटना में मौत हो गई। ड्राइवर व महिला कर्मचारी घायल हुए हैं। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। क्रेन की मदद से लोगों को कार से निकाला गया। हादसे के बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया।

घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची

जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह करीब साढ़े छह बजे सेक्टर-49/50 के ट्रैफिक सिग्नल के पास से ट्राला गुजर रहा था। एक टैक्सी कार सेक्टर-65 की तरफ से आ रही थी। ट्राला वाटिका चौक की तरफ से आया था। कुशल साध चौक पर आगे से गाड़ी आई तो ट्राला चालक ने ब्रेक लगा दिए। इस दौरान ट्राले का टायर फट गया और वह अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। रोडिय़ां कार पर आ गिरीं और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा देखते ही लोग बचाव के लिए दौड़े, लेकिन रोडिय़ों के नीचे कार में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं था। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची।

कार को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को निकाला गया। हादसे में कार में चालक, कंपनी की महिला कर्मचारी घायल हो गए। इस हादसे में कार सवार गार्ड की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। सेक्टर 50 थाना में ट्राला चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि ट्राला के मालिक का पता लगाया जा रहा है। मालिक से बात करने के बाद ही पता चल सकेगा कि ट्राला को कौन चला रहा था।

