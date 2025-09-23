Chandigarh Crime News : 2.05 करोड़ रुपए की हवाला मनी के साथ एक गिरफ्तार

अब तक कुल 2.15 करोड़ रुपए की हवाला मनी, 40 लैपटॉप समेत 67 मोबाइल फोन हुए बरामद, गिरफ्तारियों की संख्या 39 पहुंची

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पिछले दिनों प्रदेश के एक बड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का खुलासा हुआ था। यह गिरोह अंतरराष्टÑीय स्तर पर एक्टिव था। सूचना मिलने के बाद पुलिस की आईटी विंग ने छापेमारी करते हुए फगवाड़ा में छापेमारी करते हुए बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां की थी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए थे।

उसी पूछताछ के आधार पर अहम कार्रवाई के तहत कपूरथला पुलिस ने लुधियाना से एक और आरोपी को 2.05 करोड़ रुपए हवाला राशि समेत गिरफ़्तार किया है। इसके साथ गिरफ्तारियों की संख्या अब 39 हो गई है और इस मामले में बरामद कुल राशि 2.15 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यह जानकारी आज पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पवन के रूप में हुई है, जो राजस्थान के बीकानेर का निवासी है।

कनाडा और अमेरिका के लोगों को बना रहे थे निशाना

जानकारी अनुसार, कपूरथला पुलिस ने फगवाड़ा में 38 व्यक्तियों को 40 लैपटॉप, 67 मोबाइल और 10,000 की नकदी समेत गिरफ़्तार कर एक बड़े साइबर धोखाधड़ी रैकेट का पदार्फाश किया था। यह मॉड्यूल सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करने की आड़ में अमेरिका और कनाडा के लोगों को निशाना बनाता था। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस टीमों ने लुधियाना स्थित एक हवाला आॅपरेटर पर भी कड़ी नजर रखी हुई है और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।

शुरूआती जांच से पता चला है कि लेन-देन मुख्य रूप से बिटकॉइन के माध्यम से किया जाता था और हवाला चैनलों का भी इस्तेमाल होता था। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए और जांच जारी है, ताकि संबंधित नेटवर्क का पदार्फाश किया जा सके।

इस तरह मिली पुलिस को ताजा कामयाबी

आॅपरेशन के विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कपूरथला गौरव तूरा ने कहा कि मामले की तकनीकी जांच के दौरान पुलिस टीमों को इस रैकेट में लुधियाना के व्यक्ति की संलिप्तता का पता चला। इस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, एसपी इन्वेस्टिगेशन प्रभजोत सिंह विर्क की देखरेख और डीएसपी डिटेक्टिव परमिंदर सिंह, सीआईए इंचार्ज जरनैल सिंह तथा साइबर क्राइम थाना प्रभारी अमनदीप कौर की अगुवाई में पुलिस टीमों ने लुधियाना में हवाला आॅपरेटर के घर पर छापा मारा। वहां उसके सहायक पवन को 2.05 करोड़ रुपए नकदी के साथ मौके से गिरफ़्तार कर लिया गया।

ये भी पढ़ें : Punjab CM News : धान लेकर मंडी आए किसान को न हो परेशानी : सीएम