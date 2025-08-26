Chandigarh News : शराब तस्करी के आरोप में एक गिरफ्तार, 36 बोतल अवैध शराब बरामद

Sandeep Singh
One arrested for liquor smuggling, 36 bottles of illicit liquor recovered

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) डेराबस्सी। डेराबस्सी के गाँव कारकौर में आबकारी विभाग और पुलिस द्वारा की गई संयुक्त छापेमारी के दौरान गाँव के एक व्यक्ति को अवैध शराब की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान हरनेक सिंह के रूप में हुई है। उसके पास से 36 बोतल अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है।

जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर कुलविंदर सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान खुफिया सूचना मिली थी कि गाँव करकोर निवासी हरनेक सिंह पुत्र नछत्तर सिंह चंडीगढ़ से सस्ती शराब लाकर अपने घर पर ग्राहकों को महंगे दामों पर बेचता है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान उसके पास से ऑरेंज स्पाइस्ड फॉर सेल इन चंडीगढ़ ब्रांड की 36 बोतलें शराब बरामद की गईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर हरनेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जांच अधिकारी हवलदार गुलाब सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को डेराबस्सी अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है, जिसे बुधवार सुबह अदालत में पेश किया जाएगा।

