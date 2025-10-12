कभी फौज का दुलारा, अब बना सिरदर्द! पाकिस्तान में आग लगाने वाला Tehreek-e-Labbaik कैसे बना अपने ही मालिकों का दुश्मन?

Tehreek-e-Labbaik: लाहौर और इस्लामाबाद में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों ने एक बार फिर पाकिस्तान के राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने में गहरी जड़ें जमाए अस्थिरता को उजागर कर दिया है। इस अशांति के केंद्र में कट्टरपंथी इस्लामी समूह तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) है – एक ऐसा संगठन जो कभी पाकिस्तानी सेना द्वारा पोषित और संरक्षित था, अब उसका सबसे खतरनाक दुश्मन बनता जा रहा है।

पाकिस्तान का राक्षस

एक पुरानी कहावत है जो पाकिस्तान के वर्तमान हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती है: “जो बोओगे, वही काटोगे।” लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर जो कुछ हो रहा है, वह बिल्कुल वैसा ही है। 2015 में स्थापित टीएलपी कभी पाकिस्तानी सेना का “प्रिय प्रोजेक्ट” हुआ करता था – जिसे सड़क पर सत्ता के बल पर नागरिक सरकारों पर दबाव बनाने के लिए बनाया गया था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों के ज़रिए पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जो रणनीति अपनाई थी, वही अब उसे अंदर से परेशान कर रही है।

लंदन स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ़ अजाकिया ने साफ़ तौर पर कहा, “लश्कर-ए-तैयबा की तरह, टीएलपी को भी पाकिस्तानी सेना ने घरेलू राजनीति में हेरफेर करने के लिए बनाया था।” आज, यही रणनीति एक राजनीतिक फ़्रैंकस्टीन में बदल गई है – जिसे सेना अब नियंत्रित नहीं कर सकती।

सड़कों पर आग

हज़ारों टीएलपी समर्थक लाहौर की सड़कों पर उतर आए हैं और एक विशाल विरोध प्रदर्शन में इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। समूह का दावा है कि पुलिस के साथ झड़पों में उसके 11 समर्थक मारे गए। ख़ादिम हुसैन रिज़वी द्वारा स्थापित, टीएलपी का धार्मिक भावनाओं और सड़क पर हिंसा के ज़रिए देश को बंधक बनाने का एक लंबा इतिहास रहा है।

सेना का दोहरा खेल

अपनी स्थापना के बाद से, टीएलपी ने बार-बार पाकिस्तान को अराजकता के कगार पर धकेला है। 2017 में, इसके सदस्यों ने इस्लामाबाद को 21 दिनों तक घेरे रखा था। चौंकाने वाली बात यह है कि एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी टीएलपी प्रदर्शनकारियों को नकदी बाँटते हुए वीडियो में कैद हो गया – जो सेना की पर्दे के पीछे की संलिप्तता का सबूत है। आखिरकार, टीएलपी के दबाव में पाकिस्तान के तत्कालीन कानून मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इस समूह का नाम ही इसकी विचारधारा को दर्शाता है: “तहरीक” का अर्थ है आंदोलन, और “लब्बैक” का अर्थ है “मैं मौजूद हूँ”। कभी यह सेना द्वारा चुना गया “सड़क बल” था। अब, यह उसी सेना का सबसे बड़ा सिरदर्द है।

इमरान खान का टीएलपी के प्रति नरम रुख

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल में स्थिति और बिगड़ गई, जिन्होंने 2021 में टीएलपी पर से प्रतिबंध हटा लिया था। जब सरकार ने टीएलपी प्रमुख साद रिज़वी को आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत जेल में डाल दिया, तो उसके हजारों अनुयायियों ने लाहौर से इस्लामाबाद तक एक हिंसक “लंबा मार्च” निकाला, जिसमें 10 पुलिस अधिकारियों सहित 20 से ज़्यादा लोग मारे गए।

पाक सेना ने कार्रवाई करने के बजाय, टीएलपी और इमरान खान की सरकार के बीच एक गुप्त समझौता करवाया। इस समझौते के तहत, रिज़वी और 2,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। विडंबना यह है कि ये वही इमरान ख़ान थे जो दुनिया को “भारत में आतंकवाद” पर उपदेश देते थे।

2018 के चुनावों में एक हथियार

भारतीय वैश्विक संबंध परिषद की रिपोर्टों से पता चलता है कि 2018 के चुनावों के दौरान, सेना समर्थित आईएसआई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) को कमज़ोर करने के लिए टीएलपी का इस्तेमाल किया, जिससे इमरान ख़ान की जीत का रास्ता साफ़ हो गया। संक्षेप में, इस समूह को लोकतंत्र में हेरफेर करने के लिए एक धार्मिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

धर्म एक राजनीतिक हथियार के रूप में

टीएलपी की रणनीति हमेशा से भावनात्मक रही है। यह धार्मिक भावनाओं का शोषण करके फलती-फूलती है, खासकर “खत्म-ए-नबूव्वत” (पैगंबर की अंतिमता) की अवधारणा के इर्द-गिर्द। धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है – यह वही रणनीति है जिसका इस्तेमाल लंबे समय से भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए किया जाता रहा है।

आत्मघाती रास्ता

अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है, “टीएलपी ने अब अपनी ताकत का स्वाद चख लिया है और उसका इस्तेमाल करना सीख लिया है – राज्य के खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों की सेवा में जो वास्तव में उसे परदे के पीछे से नियंत्रित करते हैं।”

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्ज़ा ने इसे और भी स्पष्ट रूप से कहा: “आज हम जो अराजकता देख रहे हैं, वह दशकों से धर्म को हथियार बनाने का अनिवार्य परिणाम है। पाकिस्तान अब अपने ही अंतर्विरोधों के बोझ तले ढह रहा है।”

फ्रैंकस्टीन का राक्षस प्रभाव

आज पाकिस्तान में जो हो रहा है, वह मैरी शेली के “फ्रैंकस्टीन” जैसा है – एक ऐसा राक्षस जो अपने ही मालिक द्वारा रचा गया है, जो अब उसके ही खिलाफ हो रहा है। सेना, जो कभी टीएलपी को नागरिक सरकारों को दबाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती थी, अब खुद को उसी रचना में फँसा हुआ पा रही है। पाकिस्तान का उग्रवाद का प्रयोग बुरी तरह उलटा पड़ गया है। दूसरों को नियंत्रित करने के लिए उसने जो आग कभी जलाई थी, वह अब उसके ही घर को जला रही है।