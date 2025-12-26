Veer Bal Diwas : वीर बाल दिवस पर भाजपा ने छोटे साहिबज़ादों की शहादत को किया नमन

By
Sandeep Singh
-
0
62
On Veer Bal Diwas, the BJP paid tribute to the martyrdom of the young Sahibzadas.
  • साहिबज़ादों की शहादत पर आधारित लघु फिल्म और प्रदर्शनी देख लोग हुए भावुक
  • साहिबज़ादों की शहादत धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए  : अजय मित्तल

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क)पंचकूला। वीर बाल दिवस के अवसर पर भाजपा मुख्यालय पंचकमल के अटल सभागार में दशम गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिजादो के शौर्य की याद में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कालका विधायिका शक्ति रानी शर्मा, जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के सलाहकार एवं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सरदार लखविंदर पाल सिंह ग्रेवाल, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा, कार्यक्रम की संयोजिका परमजीत कौर, सहसंयोजक अमरेंद्र सिंह, जसमेर सिंह बंजारा सहित अन्य गणमान्य जनो ने छोटे साहिबज़ादों की अमर शहादत को नमन किया।

इस मौके पर छोटे साहिबज़ादों की शहादत पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गयी, जिसे देख सभागार में मौजूद सभी की आँखे नम हो आई। कार्यक्रम में सेक्टर 7 गुरुद्वारा कमेटी कीर्तन जत्था से कंवलजीत कौर और उनकी टीम ने छोटे साहिबज़ादों की शहादत पर शबद कीर्तन किया।

जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों का बलिदान सम्पूर्ण मानवता के लिए साहस, आस्था और आत्मसम्मान की अमर मिसाल है। बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने अत्याचार और प्रलोभन के सामने झुकने के बजाय धर्म और सत्य के मार्ग को चुना, जिससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत की आत्मा कभी भय से पराजित नहीं होती।

शहीद साहिबजादों का बलिदान हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने झुकना विकल्प नहीं 

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी ने कहा कि वीर बाल दिवस केवल स्मरण का अवसर नहीं है, बल्कि यह युवाओं को सत्य, धर्म और राष्ट्रहित के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि शहीद साहिबजादों का बलिदान हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने झुकना विकल्प नहीं है। उनका जीवन और उनका बलिदान आज के युवाओं के लिए चरित्र, साहस और आत्मबल का पाठ है।

धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहे साहिबजादों का बलिदान आज भी राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत हुआ।

इस अवसर पर कालका विधायिका शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि वीर बाल दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसलिए की गई, ताकि देश की नई पीढ़ी साहिबजादों के साहस, त्याग और नैतिक दृढ़ता से प्रेरणा ले सके। यह दिवस हमें सिखाता है कि राष्ट्र की नींव संस्कारों, मूल्यों और चरित्र से मजबूत होती है। उन्होंने कहा, साहिबजादों का बलिदान मानवता के लिए साहस और आत्मसम्मान की अमर मिसाल है। धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहे साहिबजादों का बलिदान आज भी राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सरदार लखविंदर सिंह ग्रेवाल ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का संपूर्ण परिवार धर्म और न्याय की रक्षा के लिए बलिदान हो गया। चमकौर के युद्ध में बड़े साहिबजादों का शौर्य, छोटे साहिबजादों की अदम्य आस्था और माता गुजरी जी का त्याग, भारत की आत्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। यह परंपरा गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान से जुड़ी हुई है, जिन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पित किए। उन्होंने कहा, गुरु ग्रन्थ साहिब में महज सिख गुरुओं की वाणी ही नहीं बल्कि उस दौर के हर समाज के गुरुओं के विचारों को भी स्थान दिया गया।

आज हमें जात और धर्म का भेद किये बिना गुरुओ के दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता 

कार्यक्रम के सह संयोजक जसमेर सिंह बंजारा ने छोटे साहिबज़ादों की शहादत को नमन करते कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की शहादत को दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। उनकी कुर्बानियां देश, धर्म और समाज की रक्षा के लिए थीं।इस मौके पर बंतो कटारिया ने कहा, साहिबज़ादों की शहादत धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए थी, आज हमें जात और धर्म का भेद किये बिना गुरुओ के दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, यही सच्चे मायने में उनके शहादत का सम्मान होगा।

इस अवसर पूर्व जिला अध्यक्ष विशाल सेठ, अजय शर्मा, जिला महामंत्री जय कौशिक, भवनजीत सिंह सहित तमाम गणमान्य नागरिक एवं भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भवनजीत सिंह ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया।

यह भी पढ़े:- The martyrdom of Guru Gobind Singh Ji’s younger sons : गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादो की शहादत इतिहास में अद्वितीय बलिदान के रूप में है दर्ज- विजय बंसल एडवोकेट