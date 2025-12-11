Vande Mataram, (आज समाज), जींद : हरियाणा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्डा ने ‘वंदे मातरम’ के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि इस देश में जन्म लेने वाले हर नागरिक को को वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगा। वंदे मातरम उस समय का है जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। डॉ मिड्ढा ने कड़े शब्दों में कहा अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम नहीं बोल सकता है, तो उसे इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं है।”

‘वंदे मातरम’ के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला

डॉ मिड्ढा गुरुवार को जींद में आयोजित जनता दरबार में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई समस्याओं का मौके ही समाधान किया और शेष समस्याओं को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी स्पीकर डॉ मिड्ढा ने ‘वंदे मातरम’ के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला किया और कहा कि वंदे मातरम उस समय का है जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इस देश की धरती पर जिसने भी जन्म दिया है उन सबको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें इस देश में रहने का कोई हक नहीं।

हरियाणा विधानसभा सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा

साथ ही डॉ मिड्ढा ने हाल ही में लोकसभा सदन के अपने अनुभव को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि पहली बार संविधान को करीब से देखने का अवसर मिला, जिसमें खास बात हाथ से लिखे गए पुराने संविधान का अवलोकन था। उन्होंने कहा कि पुराने और नए संविधान के बीच के अंतर को देखने का मौका मिला। इस दौरान डॉ मिड्ढा ने आगामी विधायी कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विधानसभा सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। वहीं सदन में उठाए जाने वाले विभिन्न विषयों की तैयारियां भी ज़ोरों पर चल रही हैं।

