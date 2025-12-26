Veer Bal Diwas : वीर बाल दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा के निर्देशानुसार आज वीर बाल दिवस के अवसर पर उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा के मार्गदर्शन में जिला कार्यक्रम अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन एवं सदस्यगण, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संबंधित स्टाफ तथा बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चे एवं स्टाफ उपस्थित रहे।

यह कार्यक्रम ’पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, पंचकूला’ में आयोजित किया गया, जिसमें बाल देखरेख संस्थाओं, ’बाल सदन, बाल निकेतन, आशियाना एवं शिशु गृह’ के बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा रंगमंच पर नृत्य, कविता पाठ, स्लोगन, समूह गीत एवं योग जैसी विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। वीर बाल दिवस के अवसर पर चारों साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए उनके साहस और वीरता पर प्रकाश डाला गया। साथ ही बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति, साहस और आत्मविश्वास की भावना को विकसित करना रहा।

