बोले – देशवासी बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र को कुचलने नहीं देंगे

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के एससी विभाग द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में पहुंचकर संविधान निर्माताओं को नमन किया

Constitution Day, (आज समाज), पानीपत : सांसद दीपेन्द्र हुड्डा आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के एससी विभाग द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में पहुंचे और बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर जी समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन किया। उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर देश के प्रजातांत्रिक मूल्य और संविधान बरकरार रखने का संकल्प दिलाया। इस दौरान उन्होंने महान् स्वतंत्रता सेनानी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, बाबा साहेब के साथ संविधान बनाने में संविधान सभा सदस्य के रूप में योगदान देने वाले व देश के 7 संवैधानिक सदनों के सदस्य रहे स्वर्गीय चौ. रणबीर सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन किया।

हेरफेर करके चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में करने के प्रयास किये जा रहे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग की मिलीभगत करके मतदातासूची में हेरफेर करने का काम कर रही है। लेकिन देशवासी बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र को कुचलने नहीं देंगे। ‘वोट चोरी’ एक व्यक्ति, एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। बीजेपी द्वारा चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करके चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में करने के प्रयास किये जा रहे हैं। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों को जो समान अधिकार, समान अवसर होना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा। संविधान के अंतर्गत जो आदर्श और मूल्य स्थापित किये गये हैं, भाजपा की सत्ता की भूख के आगे उनका कोई महत्व नहीं रह गया है।

भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे का चुनावी प्रक्रिया में दुरुपयोग कर रही

दीपेन्द्र हुड्डा ने आगे कहा कि भाजपा पूरे देश में साम, दाम, दंड, भेद का प्रयोग करके चुनाव नतीजों को प्रभावित कर रही है। व्यापक स्तर पर यंत्र, मंत्र, तंत्र का प्रयोग करके भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे का चुनावी प्रक्रिया में दुरुपयोग कर रही है। भाजपा के पास घोषित व अघोषित पैसा पूरे देश में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से सबसे ज्यादा है। भाजपा इस पैसे का प्रयोग सत्ता में रहने के लिये करती है और जहां विपक्षी दल की सरकार हो उसे गिराने में प्रयोग करती है। चुनाव में इसी अंधे पैसे का प्रयोग मीडिया, सोशल मीडिया को प्रभावित करने में, निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करने में होता है।

हरियाणावासियों ने दिल खोलकर कांग्रेस पार्टी का साथ और समर्थन दिया

उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के 28 प्रदेश और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में यदि विपक्ष को सबसे ज्यादा मत प्रतिशत मिला तो वो कांग्रेस को हरियाणा में मिला और 47.6% वोट लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले नंबर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हरियाणावासियों ने दिल खोलकर कांग्रेस पार्टी का साथ और समर्थन दिया। प्रदेश के सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हुई और भाजपा के वोट प्रतिशत में रिकॉर्ड गिरावट आयी। विधान सभा चुनाव में मात्र आधा प्रतिशत या 22000 वोटों के अंतर से प्रदेश में सरकार बनाने का फैसला हुआ। दीपेन्द्र हुड्डा के आवाहन पर लोगों ने दोनों हाथ उठाकर हरियाणा में भाजपा के अन्याय से लड़ने का संकल्प लिया।

बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे

इस अवसर पर प्रमुख रूप से CWC सदस्य गुरदीप सप्पल, सांसद वरुण मुलाना, मनोज बागड़ी (चेयरमैन SC सेल हरियाणा), पूर्व विधायक बलबीर बाल्मीकि, दिव्यांशु बुद्धिराजा, सचिन कुंडू, बुल्ले शाह, रमेश मलिक – जिला अध्यक्ष ग्रामीण, बलजीत सिंह – जिला अध्यक्ष शहरी, सुभाष बठला, सुरेश वर्मा, सतपाल बाल्मीकि समेत बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे।

