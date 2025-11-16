हरियाणा में महिलाओं के लिए खरीदी गई गुलाबी बसें की गई बंद, बसों की संख्या बढ़ाने की बजाय घटी

Congress MP Varun Chaudhary, (आज समाज), यमुनानगर : अंबाला के सांसद वरुण चौधरी का कहना है कि बिहार में नतीजा महा गठबंधन के हक में नहीं रहे, कांग्रेस के लिए तो और भी खराब रहे। उन्होंने कहा कि वोट चोरी, वोट खरीदने के कारण इस तरह के परिणाम आए हैं। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए वरुण चौधरी ने कहा कि 10-10 हजार रुपए लोगों के खाते में डाले गए, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, बिहार के लोगों को वहां तक ले जाने के लिए, जबकि कोरोना काल में यही लोग ट्रेन की डिमांड करते रहे।

लेकिन ट्रेन नहीं चली, इन्हें पैदल सड़कों पर होकर जाना पड़ा। सांसद वरुण मुलाना ने कहा कि ब्लास्ट के पीछे जिन भी लोगों का हाथ है, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस सांसद ने यमुनानगर के प्रताप नगर में बस हादसे में एक छात्रा की मौत और 5 की घायल होने पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए जो गुलाबी बसें खरीदी गई थी, वह कहां है ? उनमें आम लोगों को भी चढ़ाया जाता है।

ब्लास्ट के पीछे जिन भी लोगों का हाथ है, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए

उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार में जितनी बसें थी, आज उससे भी कम हो गई है। जबकि आबादी बढ़ रही है। सांसद अंबाला ने आरोप लगाया कि हरियाणा में बसों के मामले में हालात बद से बदतर हैं, बसों की संख्या लगातार कम होने से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।

