Ayushman Surgical Campaign, (आज समाज), पानीपत : आयुष्मान भारत योजना के तहत 17 नवम्बर से 22 नवम्बर तक जिला पानीपत में विशेष शल्य चिकित्सा अभियान (Surgical Campaign) आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान सरकार द्वारा आरक्षित पैकेज एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत सभी शल्य चिकित्सा (सर्जरी) केवल सरकारी अस्पतालों में ही की जाएंगी। जो की सरकार द्वारा नियत की गयी है।

सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हुए

विशेष शल्य चिकित्सा अभियान (Surgical Campaign) को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय में महत्त्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पानीपत के सिविल सर्जन डॉ विजय मलिक द्वारा की गई। बैठक में प्रधान चिकित्सा अधिकारी नागरिक अस्पताल पानीपत, वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी, सब डिवीज़नल अस्पताल समालखा, सभी विशेषज्ञ चिकित्सक (जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ई.एन.टी सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ आदि उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त जिला पानीपत के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हुए।

सिविल सर्जन द्वारा सर्जरी करने के टारगेट भी दिए गए

बैठक में सिविल सर्जन डॉ विजय मलिक द्वारा सभी अधिकारियों एवं चिकित्सकों को सर्जिकल कैंपेन के अंतर्गत आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए, ताकि अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। सभी स्पेशलिस्ट को इस अभियान के दौरान सिविल सर्जन द्वारा सर्जरी करने के टारगेट भी दिए गए है। इस शल्य चिकित्सा अभियान के अंतर्गत मुख्य सर्जरी जैसे कूल्हे बदलना, घुटने बदलना, बच्चेदानी का ऑपरेशन, मोतियाबिंद ऑपरेशन, हर्निया आदि की सर्जरी जिला नागरिक अस्पताल पानीपत एवं सब डिवीज़नल अस्पताल समालखा में ही की जाएंगी।

आयुष्मान भारत योजना के सरकारी आरक्षित टीएमएस पैकेज की जानकारी दें

सभी स्वास्थ्य संस्था प्रभारियों को निर्देश दिए गये कि वो अपनी संस्था के अन्तर्गत आने वाले एरिये में आम जनता को इस कैम्प के बारे में और सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के सरकारी आरक्षित टीएमएस पैकेज की जानकारी दें। सिविल सर्जन डॉ विजय मलिक ने बताया की इस अभियान का उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक आयुष्मान पात्र लाभार्थियों को विशेष चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि समाज के हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें।

