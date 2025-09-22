Navratri Festival : नवरात्रों के पहले दिन श्रद्धालुओं ने की मां शैलपुत्री की उपासना

मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। शारदीय नवरात्रे शुरू होने के साथ ही पूरा शहर नवरात्रों के रंग में रंगा नजर आ रहा है। शहर के सभी मंदिरों को जहां दुल्हन की तरह सजाया गया है, वहीं माता शीतला मंदिर में भी नवरात्रों के पहले दिन ही भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दी।

प्रथम नवरात्र पर शहर के विभिन्न मंदिरों में सोमवार को श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के व्रत रखकर मां भगवती के प्रथम स्वरुप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। दुर्गा मां के इस पर्व को मनाने के लिए शहर के कई मंदिरों ने विशेष अनुष्ठïानों का आयोजन भी किया है। मंदिरों में माता के अलग -अलग स्वरूपों का श्रृंगार किया गया है। शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की मन्नतें भी मांगी। शीतला माता मंदिर में मां के दर्शनों के लिए दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरु हो गई थी। श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिली।

श्राईन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल, डिस्पेंसरी व खोया-पाया केंद्र की व्यवस्था की हुई है

शीतला माता श्राईन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को शीतला माता के दर्शन कराने के लिए पहले से ही व्यवस्था की हुुई थी। श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। पूरे दिन श्रद्धालुओं का मंदिर परिसर में तांता लगा रहा। श्राईन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल, डिस्पेंसरी व खोया-पाया केंद्र की व्यवस्था की हुई है। चौबीसों घंटे ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की हुई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए हैं। उनकी नियमित रुप से मॉनिटरिंग भी हो रही है।

मंदिर प्रशासन को सहयोग देने के लिए जहां पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, वहीं दर्जनों निजी सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए हुए हैं। मंदिर परिसर के बाहर मेला का आयोजन भी किया गया है, जिसमें घरेलू सामान से लेकर मां शीतला से संंबंधित साहित्य व पूजा सामग्री की भी व्यवस्था की हुई है। मेले में आने वाले श्रद्धालु इन दुकानों से अपनी जरुरत का सामान व शीतला माता की पूजा सामग्री आदि भी खरीद रहे हैं। शहर के घंटेश्वर, भूतेश्वर, सिद्धेश्वर, बाबा प्रकाशपुरी आश्रम, सेक्टर-4 के श्रीकृष्ण व राम मंदिर, सूर्य विहार के वैष्णो देवी मंदिर, प्रेम, सुदर्शन, गुफावाला मंदिर, गीता भवन, गीता आश्रम स्थित मंदिरों में भी श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की श्रद्धालुओं द्वारा की गई।

