Priyanka Chahar Choudhary: शिवरात्रि के पावन मौके पर भोलेनाथ के चरणों में झुकी टीवी की नागिन, पति के साथ किए दर्शन

Priyanka Chahar Choudhary: एकता कपूर का हिट सुपरनैचुरल शो नागिन 7 अभी TRP चार्ट पर धूम मचा रहा है, और फैंस इसे देखकर तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। प्रियंका चाहर चौधरी, नामिक पॉल और ईशा सिंह स्टारिंग यह शो अभी सबसे चर्चित टीवी सीरीज़ में से एक बन गया है। कनिका मान की मच-अवेटेड एंट्री से और ड्रामा जुड़ने वाला है, नागिन 7 को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ रहा है।

इस सारी चर्चा के बीच, शो से जुड़े एक खास अपडेट ने सबका ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रियंका चाहर चौधरी ने महाशिवरात्रि के मौके पर अपने को-स्टार नामिक पॉल के साथ शूटिंग से ब्रेक लेकर शिव मंदिर का दौरा किया। दोनों को भगवान शिव की पूजा करते देखा गया, और मंदिर से उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

प्रियंका और नामिक ने शिव मंदिर में पूजा की

View this post on Instagram A post shared by Sanjay Tiwari (@bollywoodhelpline)

वायरल क्लिप में, प्रियंका और नामिक को श्रद्धा से पूजा करते देखा जा सकता है। उन्होंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाया और माथे पर चंदन का तिलक भी लगाया। पीले रंग के शानदार कपड़े पहने, एक्टर शांत, ग्रेसफुल और बहुत आध्यात्मिक लग रहे थे। फैंस को अपने पसंदीदा ऑन-स्क्रीन कपल का यह शांत रूप बहुत पसंद आ रहा है।

नागिन 7 में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट

शो की बात करें तो, नागिन 7 एक बड़े ट्विस्ट की ओर बढ़ रहा है। हाल के एपिसोड में, अनंता (प्रियंका) और आर्यमन (नामिक) आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि, शादी के तुरंत बाद, आर्यमन को पता चलता है कि अनंता असल में एक नागिन है। जबकि अनंता आर्यमन को मारने में नाकाम रहती है,

वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसकी याददाश्त मिटाने का फैसला करती है। नतीजतन, आर्यमन एक बार फिर उससे प्यार करने लगता है, जिससे आने वाले एपिसोड में ज़बरदस्त ड्रामा और इमोशनल उथल-पुथल होने वाली है। हाई-वोल्टेज ट्विस्ट और दिल जीतने वाले असल ज़िंदगी के पलों के साथ, नागिन 7 दर्शकों को ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन दोनों जगह बांधे रखता है।