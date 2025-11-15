Mohan Lal Badoli, (आज समाज), चण्डीगढ़ : बिहार के तमाम सभी मतदाताओं का आभार जिन्होंने इस 2025 के बिहार के लोकतंत्र में शामिल होकर अपनी सरकार चुनी है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया है, उन सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। उक्त बातें हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने चंडीगढ़ में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कही। बड़ौली ने कहा कि बिहार ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और उन पर विश्वास करके बड़े मैडेन्ट के साथ जो एनडीए की सरकार चुनने का काम किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विश्वास जताने का काम किया

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विश्वास जताने का काम किया है। मैं बिहार की जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। लोकतंत्र को कमजोर करने का एक अभियान एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने पैदा करने का काम किया था, लेकिन बिहार में लोगों ने जवाब दिया है। इस चुनाव में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है और बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग सबूत है कि बिहार की जनता ने जो निर्वाचन आयोग की वोट संशोधन का कार्यक्रम चला और निर्वाचन आयोग के ने इलेक्शन की सभी तैयारियां करने का काम किया औऱ निष्पक्ष तरीके से बिहार के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया है। बिहार की जनता ने इस बात पर भरोसा जताया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार की नीतियों की जीत

बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार की नीतियों की जीत है। कांग्रेस की वोट चोरी पर मोहनलाल बड़ौली बोले – बिहार की जनता ने अब वोट चोरी की जगह कांग्रेस को ही चोरी कर दिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार श्री गुरु तेग बहादुर का 350 वां शहीदी दिवस हरियाणा में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 25 नवंबर को हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आ रहे है।

शहीदी दिवस पर हरियाणा में चार यात्राएं पूरे प्रदेश में चल रही

श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर हरियाणा में चार यात्राएं पूरे प्रदेश में चल रही है। अलग-अलग स्थान से चल चली यात्राएं है औऱ 25 तारीख को पूरे होने पर गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर एक बड़ा आयोजन रहेगा। मोहनलाल बड़ौली ने कहा पहली बार गीता महोत्सव भी 21 दिन तक चलेगा। पीएम कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दो बड़े आयोजन है और दोनों में प्रधानमंत्री जी का आगमन रहेगा। पीएम मोदी का कुरुक्षेत्र में भव्य औऱ दिव्य स्वागत हरियाणा की जनता करेंगी।

