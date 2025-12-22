“‘मेरे प्राइवेट पार्ट पर…’, Radhika Apte का दर्दनाक खुलासा, मेकर्स की थी गंदी डिमांड

Radhika Apte : पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार अपनी परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि अपने एक दर्दनाक शूटिंग अनुभव के बारे में एक चौंकाने वाले खुलासे के लिए। फिलहाल अपनी नेटफ्लिक्स फिल्म “रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स” के लिए चर्चा में रहीं एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्हें पास्ट में कुछ साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मेकर्स से किस तरह के परेशान करने वाले व्यवहार का सामना करना पड़ा था।

आर्थिक दबाव के कारण राधिका आप्टे ने साउथ फिल्मों में काम किया

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, राधिका ने खुलासा किया कि उन्होंने कुछ साउथ इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट्स सिर्फ इसलिए किए थे क्योंकि उस समय उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। हालांकि, उन सेट पर उन्हें जिस चीज़ का सामना करना पड़ा, वह उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था।

“मैं सेट पर अकेली महिला थी”

राधिका ने एक खास तौर पर डरावने अनुभव को याद किया, जब एक छोटे शहर में शूटिंग के दौरान वह फिल्म सेट पर अकेली महिला थीं। उन्होंने बताया कि कैसे एक पूरी तरह से पुरुषों के क्रू से घिरी होने पर उन्हें कितना असहज और अकेला महसूस हुआ, उनके साथ कोई मैनेजर या एजेंट नहीं था।

फिल्ममेकर्स उनके ब्रेस्ट और हिप्स पर पैडिंग चाहते थे

एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि फिल्ममेकर्स ने उनके शरीर के आकार को “बेहतर” बनाने के लिए उनके ब्रेस्ट और हिप्स पर और पैडिंग जोड़ने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, “वे मेरे ब्रेस्ट और मेरे हिप्स पर और पैडिंग लगाना चाहते थे। वे बार-बार कह रहे थे, ‘और पैडिंग लगाओ… और पैडिंग…’ मैंने उनसे पूछा कि आपको कितनी पैडिंग चाहिए? आप किसी इंसान को कितना गोल बनाना चाहते हैं?”

अपनी टीम लाने की इजाज़त नहीं मिली

जब राधिका ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया, तो उन्हें और भी ज़्यादा परेशानी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने उनसे कहा कि वह अपनी टीम नहीं ला सकतीं, जिससे उन्हें सेट पर कोई इमोशनल या प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं मिला।

एक दर्दनाक अनुभव जिसे वह दोबारा नहीं चाहतीं

इसे एक बहुत ही परेशान करने वाला दौर बताते हुए, राधिका ने कबूल किया कि वह दोबारा कभी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहतीं। उन्होंने कहा, “अगर मुझे कभी फिर से उन हालात में रहना पड़ा तो मैं रो दूंगी। यह सच में दर्दनाक था। मैं नहीं चाहती कि कोई भी महिला ऐसा अनुभव करे।”

इंडस्ट्री के लोगों पर भरोसा करना मुश्किल

राधिका ने आगे माना कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग असल में कहां खड़े हैं, यह समझना मुश्किल है, जिससे भरोसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। महिलाएं बदलाव ला सकती हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करतीं

दिलचस्प बात यह है कि राधिका ने यह भी कहा कि वह ऐसे खराब व्यवहार के लिए सिर्फ पुरुषों को दोष नहीं देतीं। उनके अनुसार, पावरफुल पदों पर बैठी कई महिलाएं बदलाव ला सकती हैं लेकिन वे ऐसा नहीं करतीं।