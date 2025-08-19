Masik Shivratri 2025 August: मासिक शिवरात्रि 21 अगस्त को, महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें

शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन हमेशा रहता खुशहाल
Masik Shivratri 2025 August, (आज समाज), नई दिल्ली: मासिक शिवरात्रि महादेव को समर्पित है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन सैदव खुशियों से भरा रहता है। इस दिन व्रत करने से सभी भय दूर होते हैं। पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह की मासिक शिवरात्रि 21 अगस्त को मनाई जाएगी।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और महादेव सभी मुरादें पूरी करते हैं। अगर आप भी मासिक शिवरात्रि के अवसर पर महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सुबह स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दें और पूजा के समय शिवलिंग पर विशेष चीजें अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन हमेशा खुशहाल रहता है और बिगड़े काम पूरे होते हैं।

गुरु पुष्य योग का बन रहा संयोग

21 अगस्त को मासिक शिवरात्रि के दिन गुरु पुष्य योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को बेहद शुभ माना गया है, उस पर गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होना विशेष शुभ होता है। इस बार भाद्रपद महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र है। महादेव को समर्पित मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान विष्णु का दिन गुरुवार पड़ना और पुष्य नक्षत्र का होना बहुत शुभ संयोग है।

मासिक शिवरात्रि शुभ मुहूर्त

भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरूआत- 21 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 44 मिनट पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का समापन- 22 जुलाई को दिन में 11 बजकर 55 मिनट पर होगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त- 21 अगस्त को देर रात 12 बजकर 02 मिनट से 12 बजकर 46 मिनट तक रहेगा

शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं

  • भवगान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त में शिव जी की पूजा करें और मंत्रों का जप करें।
  • शिवलिंग पर जल और घी अर्पित करें।

    धार्मिक मान्यता के अनुसार, शिवलिंग पर इन चीजों को अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और भक्त को दीघार्यु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

  • जीवन के संकटों को दूर करने के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर 21 बेलपत्र अर्पित करें और शिव मंत्र का जप करें।
  • ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है।

गन्ने के रस से अभिषेक करें अभिषेक, धन की कमी होगी दूर

अगर आप लंबे समय से धन की कमी का सामना कर रहे हैं, तो मासिक शिवरात्रि के दिन सच्चे मन से शिव जी की पूजा करें और शिवलिंग को गन्ने के रस से अभिषेक करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन की कमी दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं।

