दोनों खिलाड़ी किसी रोड एक्सीडेंट में नहीं मरे, बल्कि उनकी जान सरकार की उपेक्षा के शिकार स्टेडियम में अभ्यास करते हुए हुई

खिलाड़ियों से माफी मांगे बीजेपी सरकार

Commonwealth Games 2030, (आज समाज), करनाल : रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुवार को करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन मजबूती पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी गुजरात को दिए जाने पर गंभीर सवाल उठाए।

हरियाणा खेलों का गढ़, फिर भी गुजरात को क्यों?

दीपेंद्र ने कहा कि भारत में खेलों का आयोजन होना गर्व की बात है, लेकिन मेजबान राज्य के चयन में मेरिट को नज़रअंदाज़ किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने खेल बजट में भी हरियाणा के साथ भेदभाव किया।

गुजरात को 600 करोड़ और हरियाणा को सिर्फ 80 करोड़ दिए गए, जबकि सबसे ज़्यादा पदक हरियाणा के खिलाड़ी जीतते हैं।

बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर मांग—क्रिमिनल केस दर्ज हो

रोहतक में इंटरनेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के मामले पर हुड्डा ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर क्रिमिनल कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग की।

युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना गलत

पीएम और सीएम के पोस्टर पर कालिख लगाने की घटना पर बोले कि विरोध के तरीके पर चर्चा हो सकती है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिस तरह पुलिस ने प्रताड़ित किया है, वह पूरी तरह गलत है।

अभय चौटाला के बयान पर प्रतिक्रिया

अभय चौटाला द्वारा ‘कांग्रेसियों को मुर्गा बनाने’ वाली टिप्पणी पर दीपेंद्र ने कहा कि ऐसी बातों का कोई जवाब नहीं… लोग जानते हैं कि वह किस बौखलाहट में ऐसा कहते हैं।

