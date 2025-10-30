Panchang And Rashifal: शुक्रवार को धन योग से चमकेगा मेष, सिंह सहित इन राशियों का भाग्य

जानें सभी 12 राशियों का राशिफल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 31 अक्तूबर 2025 को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर धनिष्ठा नक्षत्र और वृद्धि योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:39-12:23 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 10:38-12:01 मिनट तक रहेगा। शुक्रवार को कुंभ राशि में चंद्रमा और मंगल की शुभ दृष्टि से धन योग बन रहा है।

इससे कई राशियों के आय के नए स्रोत खुलेंगे और रुका हुआ धन वापस मिलेगा। मेष को करियर में सफलता मिलेगी, वृषभ की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जबकि मिथुन के निजी संबंधों में मतभेद नजर आ रहा है। आइए विस्तार से जानें सभी 12 राशियों का कल का मनी करियर राशिफल।

मेष: आज के दिन मेष राशि के जातकों को सौभाग्य का साथ मिलेगा। कारोबार में भी लाभ की शुरूआत होती नजर आ रही है। कार्यक्षेत्र में आपकी ईमानदारी को सराहना मिलेगी। जीवनसाथी के साथ निजी संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आज के दिन आपको बच्चों या जीवनसाथी की कुछ फरमाइश कर सकते हैं। जिसे आप खुशी से पूरा करेंगे। आर्थिक रूप से दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। हालांकि आपको इस दौरान आलस्य का त्याग करना होगा। अपनी भावनाओं को सलीके से व्यक्त करना आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा।

वृषभ: आर्थिक मामलों में वृषभ राशि के जातकों को किस्मत आपका पूरा साथ मिलेगा और कारोबार विस्तार के नए अवसर भी सामने आएंगे। इस दौरान त्रिपक्षीय साझेदारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। इससे लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। हालांकि निजी संबंधों में ऐसे रिश्तों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी नए मित्र की आपके जीवन में एंट्री हो सकती है, लेकिन वह आपसे अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाएगा। व्यावसायिक दृष्टि से भी दिन आपके अनुकूल रहेगा।

आर्थिक मामलों में वृषभ राशि के जातकों को किस्मत आपका पूरा साथ मिलेगा और कारोबार विस्तार के नए अवसर भी सामने आएंगे। इस दौरान त्रिपक्षीय साझेदारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। इससे लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। हालांकि निजी संबंधों में ऐसे रिश्तों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी नए मित्र की आपके जीवन में एंट्री हो सकती है, लेकिन वह आपसे अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाएगा। व्यावसायिक दृष्टि से भी दिन आपके अनुकूल रहेगा। मिथुन: आज आपको निजी संबंधों में गलतफहमियां और मतभेद की स्थिति बन सकती है। परिवार और दोस्तों से अपेक्षित सहयोग न मिलने से निराशा संभव है। इस समय धैर्य से काम लेना ही आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति होगी। जीवन के कठिन अनुभवों से सबक लेकर आगे बढ़ने का अवसर है। व्यावसायिक क्षेत्र में नई चुनौतियां सामने आ सकती है। हालांकि आप अपने दृढ़ निश्चय से उन्हें पार कर लेंगे। आपके कठिन समय के दौरान कोई वृश्चिक राशि का व्यक्ति आपकी मदद करेगा।

मिथुन: आज आपको निजी संबंधों में गलतफहमियां और मतभेद की स्थिति बन सकती है। परिवार और दोस्तों से अपेक्षित सहयोग न मिलने से निराशा संभव है। इस समय धैर्य से काम लेना ही आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति होगी। जीवन के कठिन अनुभवों से सबक लेकर आगे बढ़ने का अवसर है। व्यावसायिक क्षेत्र में नई चुनौतियां सामने आ सकती है। हालांकि आप अपने दृढ़ निश्चय से उन्हें पार कर लेंगे। आपके कठिन समय के दौरान कोई वृश्चिक राशि का व्यक्ति आपकी मदद करेगा।

आज आप खुद को ऊजार्वान और युवा महसूस करेंगे। कर्क राशि के जातकों का परिवार और कार्यक्षेत्र में दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा। आप युवाओं को प्रेरित करने में सफल रहेंगे। आपकी पुत्री या परिवार का कोई युवा सदस्य करियर में अहम निर्णय ले सकता है। निजी संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी और प्रेम गहरा होगा। अपने हास्य-विनोद के स्वभाव से आप माहौल को खुशनुमा बनाए रखेंगे। आज के दिन अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना न करें। सिंह: आज के दिन सिंह राशि के जातक दूसरों से अधिक अपेक्षाएं न रखें। कार्यक्षेत्र में निर्णय लेते समय स्पष्ट सोच आवश्यक है। व्यावसायिक मामलों में आपकी तेजी और समझदारी से सफलता मिलेगी। कुछ नए अवसर आपके सामने आएंगे, जिनका लाभ उठाने के लिए तत्पर रहें। आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना आपके परिणाम को आपके पक्ष में लाएगा। कार्यक्षेत्र में ऊंचाई हासिल करने के लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना होगा। दिन के उत्तरार्ध में किसी विशेष व्यक्ति से प्रेरणा मिल सकती है।

कन्या: आपके आस-पास के माहौल में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान नए अवसर सामने आएंगे और आपको अपनी मेहनत का उचित परिणाम भी प्राप्त होगा। आपके लिए यह समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का है। मन में रखी बातों को कहने से पुराने मनमुटाव सुलझ सकते हैं। काम के प्रति समर्पण आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दूसरों की गलती को माफ करना आपके करियर के लिए लाभदायक रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की ओर से खुशी का समाचार मिल सकता है।

आपके आस-पास के माहौल में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान नए अवसर सामने आएंगे और आपको अपनी मेहनत का उचित परिणाम भी प्राप्त होगा। आपके लिए यह समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का है। मन में रखी बातों को कहने से पुराने मनमुटाव सुलझ सकते हैं। काम के प्रति समर्पण आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दूसरों की गलती को माफ करना आपके करियर के लिए लाभदायक रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की ओर से खुशी का समाचार मिल सकता है। तुला: तुला राशि वालों के लिए यह समय पुराने अध्याय के खत्म होने और नए अध्याय के आरंभ होने का समय है। लंबे समय से चल रही कोई परियोजना आज के दिन पूरी होने से आपको राहत मिलेगी। नए अवसर प्राप्त होने, लेकिन आपको उसे पहचानने की जरूरत है। करियर में नई दिशा मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को सराहना मिलेगी। व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निर्णय न लें।

वृश्चिक: आज के दिन वृश्चिक राशि वाले ऊजार्वान रहेंगे और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। असंभव लगने वाले कार्यों को भी आप अपने प्रयासों से संभव बना देंगे। इस दौरान प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। हालांकि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। किसी वस्तु अधिक खरीदारी बजट बिगाड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में साहस और दृढ़ता से काम करें। अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहें। दूसरों के प्रभाव में आकर निर्णय न लें।

आज के दिन वृश्चिक राशि वाले ऊजार्वान रहेंगे और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। असंभव लगने वाले कार्यों को भी आप अपने प्रयासों से संभव बना देंगे। इस दौरान प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। हालांकि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। किसी वस्तु अधिक खरीदारी बजट बिगाड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में साहस और दृढ़ता से काम करें। अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहें। दूसरों के प्रभाव में आकर निर्णय न लें। धनु: आज के दिन धनु राशि के लोगों को नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखना होगा। वहीं, कोई मिथुन राशि का व्यक्ति आपके जीवन में नई प्रसन्नता लेकर आएगा। निजी रिश्तों में जल्दबाजी में वादे करने से बचें। कार्यक्षेत्र में परिस्थिति धीरे-धीरे अनुकूल बनेगी। किसी यात्रा या मीटिंग में लाभ के योग हैं। भावनाओं के प्रवाह में बहने की बजाय तार्किक सोच अपनाएं। खुद पर भरोसा रखें।

मकर: मकर राशि के जातकों को आत्मचिंतन और ध्यान से नई दिशा मिलेगी। इस दौरान अत्यधिक भावुकता से बचें । जो बीत गया, उसे भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी होगी। खान-पान और काम दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। निजी रिश्तों में भावनाओं का प्रभाव रहेगा। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा से काम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

मकर राशि के जातकों को आत्मचिंतन और ध्यान से नई दिशा मिलेगी। इस दौरान अत्यधिक भावुकता से बचें । जो बीत गया, उसे भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी होगी। खान-पान और काम दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। निजी रिश्तों में भावनाओं का प्रभाव रहेगा। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा से काम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। कुंभ: कुंभ राशि वालों को आज के दिन थोड़ा सावधान रहना होगा। छोटी सी लापरवाही से कोई सुनहरा मौका हाथ से निकल सकता है। निजी जीवन में कोई यादगार अनुभव दस्तक दे सकता है। आत्मिक और बाहरी दोनों स्तरों पर परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में आपको जीवन में बड़े बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। कार्यक्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। मकर राशि का व्यक्ति आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। अध्यात्म और ध्यान की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा।

मीन: मीन राशि के जातकों को आज के दिन आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी। आज के दिन परिवार के बुजुर्गोंे को आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में आपको जिम्मेदारियों को निभाते हुए संतुलन बनाए रखना होगा। निजी संबंधों में अनावश्यक बोझ न लें। आर्थिक मामलों में आज के दिन स्थिरता रहेगी। जीवनसाथी के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा।

