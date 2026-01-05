OMG 3 में कहानी बदली! रानी मुखर्जी निभाएंगी देवी का रोल, अक्षय कुमार की एंट्री सीमित

OMG 3 : ‘ओह माय गॉड’ (OMG) फ्रैंचाइज़ी ने हमेशा अपने बोल्ड थीम और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी से चर्चा बटोरी है। पहली दो फिल्मों की ज़बरदस्त सफलता के बाद, OMG 3 को लेकर चर्चा और तेज़ हो गई है — और ताज़ा रिपोर्ट्स एक चौंकाने वाले ट्विस्ट का वादा करती हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रानी मुखर्जी OMG 3 में एक दमदार रोल में शामिल होने वाली हैं, जहाँ उन्हें एक देवी का किरदार निभाते हुए देखा जा सकता है। अगर यह कास्टिंग सच होती है, तो यह रानी मुखर्जी और अक्षय कुमार के बीच पहला ऑन-स्क्रीन कोलैबोरेशन भी होगा, जो फैंस के लिए एक बड़ी ट्रीट होगी। हालांकि, एक पेंच है — इस बार अक्षय कुमार का रोल काफी छोटा हो सकता है।

क्या अक्षय कुमार सिर्फ़ कैमियो में नज़र आएंगे?

रिपोर्ट के अनुसार, डेवलपमेंट से जुड़े एक सूत्र ने खुलासा किया कि पहली दो फिल्मों के विपरीत — जहाँ अक्षय ने एक मुख्य किरदार निभाया था — OMG 3 में वह सिर्फ़ कैमियो रोल में नज़र आएंगे। कहा जा रहा है कि उनका स्क्रीन टाइम सीमित होगा, और शूटिंग सिर्फ़ एक या दो दिन में खत्म होने की उम्मीद है।

सूत्र ने कहा, “इस बार, फिल्म एक देवी के इर्द-गिर्द घूमेगी, जिससे कहानी में एक बड़ा बदलाव आएगा। OMG 3 अपनी पिछली किश्तों से पूरी तरह अलग होगी। अक्षय कुमार सिर्फ़ कैमियो करेंगे।”

OMG 3 शूटिंग और प्रोडक्शन डिटेल्स

रिपोर्ट्स के अनुसार, OMG 3 की शूटिंग अप्रैल 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल, फिल्म प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है। जबकि तीसरी किश्त के प्रोड्यूसर नए बताए जा रहे हैं, फिल्म का निर्देशन एक बार फिर अमित राय करेंगे, जिन्होंने OMG 2 का भी निर्देशन किया था।

अब तक, मेकर्स ने कास्ट या कहानी के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट किए गए बदलाव फ्रैंचाइज़ी पर एक नए और बोल्ड नज़रिए की ओर इशारा करते हैं। OMG फ्रैंचाइज़ी: बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

OMG फ्रैंचाइज़ी को बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता मिली है:

ओह माय गॉड (2012)

बजट: ₹20 करोड़

भारत नेट कलेक्शन: ₹81.47 करोड़

दुनिया भर में कलेक्शन: ₹149.90 करोड़

नतीजा: ब्लॉकबस्टर

OMG 2 (2023)

भारत नेट कलेक्शन: ₹151.16 करोड़

दुनिया भर में कलेक्शन: ₹221.75 करोड़

नतीजा: सुपरहिट

इतनी मज़बूत विरासत के साथ, OMG 3 से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं।