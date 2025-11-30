Wrestler Ravi Dahiya Marriage: आज रिचा संग सात फेरे लेंगे ओलिंपिक मेडलिस्ट रेसलर रवि दहिया

डिप्टी स्पीकर मिड्ढा और पूर्व मंत्री कांडा के बेटे भी आज बंधेंगे शादी के बंधन में

Wrestler Ravi Dahiya Marriage, (आज समाज), सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले ओलिंपिक मेडलिस्ट रेसलर रवि दहिया आज जिले के गांव बिलबिलान निवासी रिचा संग सात फेरे लेंगे। रिचा स्कूल चलाती है। शादी समारोह गांव बिलबिलान जेएस इंटरनेशनल स्कूल में होगा। रवि दहिया गांव नाहरी के बारात लेकर बिलबिलान पहुंचेंगे। तीन एकड़ में भव्य पंडाल लगाया है। ये स्कूल रिचा के पिता रजनीश का ही है। यहीं से घर थोड़ी दूरी पर है। शादी में देश-विदेश के पहलवान पहुंचेंगे।

शादी में परंपरागत हरियाणवी खानपान की झलक दिखेगी। बारातियों के स्वागत के लिए देसी घी का खास चूरमा तैयार किया है। कढ़ाई दूध और जलेबी परोसे जाएंगे।इस शादी की खासियत शुद्ध व्यंजन और शुद्ध देसी अंदाज है।

भिवानी के ज्वेलर्स राजेश तलवार के समधी बनेंगे डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा

वहीं, विधानसभा डिप्टी स्पीकर एवं जींद विधायक कृष्ण मिड्ढा अपने भिवानी के ज्वेलर्स दोस्त राजेश तलवार के समधी बनेंगे। मिड्ढा के बेटे ऋषि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जबकि उनकी होने वाली पत्नी प्रियंका दिल्ली में परिवार का बिजनेस संभालती हैं। डॉ. कृष्ण मिड्ढा के बेटे ऋषि की बारात पंचकूला-चंडीगढ़ के शिवालिक क्लब में होगी।

जिसकी पूरी व्यवस्था डॉ. कृष्ण मिड्ढा ही कर रहे हैं। खास बात ये है कि मिड्ढा ने बेटे की रिंग सेरेमनी-सगाई में सिर्फ एक नारियल व एक रुपया ही कबूला। रिंग सेरेमनी के बाद जींद में भोज-पार्टी रखी गई। जिसमें विधानसभा हलके के लोगों को न्योता दिया गया।

दिल्ली की शौर्या संग फेरे लेंगे शुभम

हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा की छोटे बेटे शुभम दिल्ली के बिजनेसमैन की बेटी शौर्या के साथ शादी के बंधन में बधेंगे। गुरुग्राम के 4-स्टार होटल में समारोह होगा। केंद्र व हरियाणा के कई नेताओं को और बॉलीवुड हस्तियों को इन्विटेशन दिया गया है।

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा बॉलीवुड सिंगर बादशाह, अभिनेत्री नोरा फतेही जैसी हस्तियां शिरकत करेंगी। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला व जजपा सुप्रीमो अजय चौटाला को भी न्योता दिया गया है।

