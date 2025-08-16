Olympic Medalist Manu Bhaker: ओलिंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने पद्म श्री के लिए किया आवेदन

शूटिंग स्टार मनु भाकर ने पेरिस ओलिंपिक में जीता था डबल ब्रांज मेडल

Olympic Medalist Manu Bhaker, (आज समाज), झज्जर: गोल्डन गर्ल के नाम मशहूर हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने पद्म श्री अवॉर्ड के लिए आवेदन किया है। शूटिंग स्टार मनु भाकर पेरिस ओलिंपिक में डबल बांच मेडल जीत चुकी है। मनु भाकर का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के गांव गोरिया में 18 फरवरी 2002 को हुआ था। उनके पिता नेवी में अफसर हैं और उनकी मां हाउस वाइफ हैं। मनु के पर्सनल कोच जसपाल सिंह राणा हैं।

मनु का खेल शूटिग के अलावा टेनिस, बॉक्सिंग, स्केटिंग, कराटे और आर्चरी गेम भी खेल लेती हैं। मनु भाकर ने 2024 में पेरिस में आयोजित हुए ओलिंपिक खेलों में शूटिंग में दो ब्रांज मेडल सिंगल और टीम प्रतिस्पर्धा में अपने नाम किए थे। मनु अर्जुन अवॉर्ड, मेजर ध्यानचंद और खेल रत्ना अवॉर्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। मनु को खेल रत्ना अवॉर्ड से इसी वर्ष 17 जनवरी को राष्ट्रपति द्रोपदी द्वारा सम्मानित किया गया था।

इन प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुकी मनु भाकर

2018 में आयोजित हुए यूथ ओलिंपिक में भी मनु ने एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता था। 2018 में ही मनु भाकर ने आईएसएसएफ में गोल्ड मेडल और 2018 के कॉमन वेल्थ गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। मनु भाकर 2022 के वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल और 2023 के एशियन चैंपियनशिप में 25 मीटर टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं।

रोहतक के आईआईएम कॉलेज से स्पोर्टस मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगी मनु

मनु के पिता रामकिशन भाकर ने बताया कि मनु एशियन चैंपियनशिप से आने के बाद रोहतक के आईआईएम कॉलेज में स्पोर्टस मैनेजमेंट कोर्स के लिए दाखिला लेने जा रही है। मनु ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से अपनी बीए की पढ़ाई की थी और एम की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से कर चुकी है।

एशियन चैंपियनशिप के लिए कजाकिस्तान गई हुई है मनु

हाल ही में मनु भाकर कजाकिस्तान में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप में गई हैं। यह चैंपियनशिप आज से 30 अगस्त तक चलेंगी। वहीं मनु भाकर का 2027-2028 में भारत में होने वाले वर्ल्ड की तैयारियों में जुटी हुई है। साल 2027-28 में आईएसएसएफ विश्व कप और जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। दोनों निशानेबाजी स्पर्धाओं का आयोजन स्थल नई दिल्ली होगा।

