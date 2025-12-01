Olympian Wrestler Ravi Dahiya Marriage: ओलिंपियन रेसलर रवि दहिया शादी के बंधन में बंधे, रिचा संग लिए सात फेरे

Olympian Wrestler Ravi Dahiya Marriage: ओलिंपियन रेसलर रवि दहिया शादी के बंधन में बंधे, रिचा संग लिए सात फेरे
विधानसभा डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा के बेटे और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा की छोटे बेटे भी बंधे शादी के बंधन में
Olympian Wrestler Ravi Dahiya Marriage, (आज समाज), चंडीगढ़: रविवार को हरियाणा में 3 बड़ी शादियां हुई। सोनीपत में ओलिंपिक मेडलिस्ट पहलवान रवि दहिया ने दुल्हन रिचा संग सात फेरे लिए। विधानसभा डिप्टी स्पीकर एवं जींद विधायक कृष्ण मिड्ढा के बेटे ऋषि भिवानी के ज्वेलर्स राजेश तलवार की बेटी प्रियंका संग शादी के बंधन में बंधे। वहीं पूर्व गृह राज्यमंत्री गोपाल कांडा के बेटे शुभम दिल्ली के बिजनेसमैन की बेटी शौर्या के साथ शादी के बंधन में बधे। शादी समारोह गुरुग्राम के 4-स्टार होटल में समारोह हुआ।

रवि वेड्स रिचा: बारातियों को परोसा गया देसी घी का चूरमा, कढ़ाई दूध और जलेबी

अंतरराष्ट्रीय पहलवान रवि दहिया के परिवार ने चांदी के 1 के सिक्के की सगाई ली थी। दान दहेज में कुछ भी नहीं लिया था। रविवार की शाम को रवि दहिया की बारात बिलबिलान गांव में पहुंची। गांव से बाहर बने जेएस इंटरनेशनल स्कूल में तीन एकड़ में भव्य पंडाल लगाया था। शादी में परंपरागत हरियाणवी खानपान की झलक दिखी। बारातियों के स्वागत के लिए देसी घी का खास चूरमा तैयार किया था। कढ़ाई दूध और जलेबी परोसे गए।

ऋषि वेड्स प्रियंका: सिर्फ एक रुपए में हुई शादी

हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा के बेटे ऋषि की बारात पंचकूला-चंडीगढ़ के शिवालिक क्लब में हुई। जिसकी पूरी व्यवस्था डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने की। खास बात ये है कि मिड्ढा ने बेटे की रिंग सेरेमनी-सगाई में सिर्फ एक नारियल व एक रुपया ही कबूला। भिवानी के ज्वैलर्स राजेश तलवार ने बताया कि डॉ. कृष्ण मिड्ढा के पुरानी और गहरी मित्रता है। काफी पुरानी जान पहचान है। इस रिश्ते के बाद दोनों परिवारों में खुशी है।

शुभम वेड्स शौर्या: गुरुग्राम के 4-स्टार होटल में हुआ समारोह

हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा की छोटे बेटे शुभम दिल्ली के बिजनेसमैन की बेटी शौर्या के साथ शादी के बंधन में बधे। गुरुग्राम के 4-स्टार होटल में समारोह हुआ।

