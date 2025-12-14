Kaithal News, (आज समाज), कैथल : हरियाणा के कैथल जिले में एक युवक का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि कलायत के रहने वाले मनदीप को जवाहर पार्क के पास से अगवा किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित मनदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह कलायत का रहने वाला है और उसकी करीब चार साल से एक युवती सुष्मित से दोस्ती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के बीच अनबन चल रही थी।

आरोपियों ने जबरदस्ती उसे गाड़ी में डाला और उसे अगवा कर ले गए

पीड़ित मनदीप ने बताया कि 13 दिसंबर को बस स्टैंड पर दोनों की बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत के दौरान दोनों बहस हुई और विवाद बढ़ गया। उसके बाद सुष्मिता के साथ आए कुछ युवक मनदीप को जवाहर पार्क में बुलाकर पहले उसके साथ मारपीट की और जब झगड़ा बढ़ता देख वहां आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी तो आरोपियों ने जबरदस्ती उसे गाड़ी में डाला और उसे अगवा कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि सनी नामक युवक गाड़ी को चला रहा था, जबकि सुष्मिता अपने दो भाइयो और कुछ अन्य के साथ मौजूद थी।

तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया

आरोपियों ने रास्ते में भी मनदीप के साथ डंडों से पिटाई की और उसकी वीडियो बनाते हुए उससे जबरन बयान दिलवाया गया और फिर बाद में लड़की ने खुद ही डायल 112 पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गाड़ी और कुछ आरोपियों को मौके पर ही काबू किया, वहीं घायल मनदीप को उपचार के लिए कलायत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे कैथल के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

