Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बढ़ी, 1 नवंबर से मिलेंगे 3500 रुपए प्रतिमाह

कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) की वैधता 3 साल के लिए बढ़ी

Haryana Cabinet Meeting, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। अब हरियाणा में 1 नवंबर से बुजुर्गों को 3500 रुपए प्रतिमाह बुढ़ापा पेंशन के रूप में मिलेंगे। अभी तक बुजुर्गों को 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलती थी। 1 जनवरी 2024 को सरकार ने पेंशन 2,750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए की थी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की पुष्टि की है।

इसके अलावा सरकार ने ओर भी कई अहम निर्णय लिए है। मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि मीटिंग में 9 से 10 एजेंडे रखे गए। कुछ आगामी कामों पर चर्चा की गई। कुछ विषय ऐसे थे जिनमें संशोधन करना था, उन्हें अगली मीटिंग में रखा जाएगा। मीटिंग में 17 अक्टूबर को सोनीपत में पीएम मोदी की होने वाली रैली को लेकर कैबिनेट ने पूरी तैयारी कर ली है।

कैबिनेट में लिए गए फैसले

बैठक में हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब सब-इंस्पेक्टर (पुरुष) के 50% पद सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति से भरे जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) स्कोर की वैधता को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

पीएम के दौरे को लेकर बनाई प्लानिंग

हरियाणा कैबिनेट की बैठक करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में 17 अक्टूबर को सोनीपत में नायब सरकार का एक साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। सीएम ने निर्देश दिए कि पीएम के कार्यक्रमों के लेकर समय-सारिणी, रूट प्लान, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को अंतिम रूप दिया जाए।

कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए आमजन के लिए भी अलग से रूट प्लान किए जाएगा। पार्किंग की व्यवस्था भी कार्यक्रम स्थल के आसपास की जाएगी।

बड़ी योजनाओं को शुरू कर सकते है पीएम

सरकार के सूत्रों के मुताबिक, 17 अक्टूबर को पीएम मोदी की रैली के दौरान 2 बड़ी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। सरकार की गरीबों को 25 हजार प्लॉट और 7 हजार से अधिक फ्लैट देने की तैयारी में है। ये प्रदेश के विभिन्न शहरों में डेवलपर्स ने बनाए हैं। हरियाणा में बने दिल्ली-कटरा हाईवे का भी उद्घाटन हो सकता है।

